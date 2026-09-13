Zrušila se je streha, moški rešil ujetega brata, gasilci evakuirali pet oseb

Kot je za 24ur.com dejal vodja intervencije Peter Ocepek iz koprske gasilske brigade, so popoldne prejeli obvestilo, da je ena oseba ujeta v ruševinah: "Ko smo prišli na kraj, je že brat rešil brata. Z gasilci smo šli gor in smo vse tri, skupaj z očetom, evakuirali. Videli smo, da objekt ni varen za bivanje. Spodaj je bilo še eno stanovanje. Lastnikom smo rekli, naj vzamejo stvari in jim prepovedali bivanje v hiši, dokler ne pride gradbena inšpekcija, ki bo odredila nadaljnje ukrepe."

Streha na Verdijevi ulici v Piranu, pod katero je ostal ujet občan, se je zrušila okoli 15.29, so sporočili iz Centra za obveščanje Republike Slovenije. Gasilci so pregledali objekt in evakuirali pet oseb. Ker objekt ni bil primeren za bivanje, so ga policisti zapečatili.

Reševalci NMP so pregledali vse osebe, pri čemer je bila ena lažje poškodovana. Predstavnik Civilne zaščite občine Piran pa jim je našel nadomestno prenočišče.