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Zrušila se je streha, moški rešil ujetega brata, gasilci evakuirali pet oseb

Piran, 13. 09. 2026 18.53 pred 30 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Na Verdijevi ulici v Piranu se je zrušila streha

Na Verdijevi ulici v Piranu se je zrušila streha stanovanja, pod ruševinami pa je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil brat. Gasilci so iz objekta, ki ni bil primeren za bivanje, evakuirali pet oseb, policisti pa so kasneje objekt zapečatili. Ena oseba je bila lažje poškodovana.

Kot je za 24ur.com dejal vodja intervencije Peter Ocepek iz koprske gasilske brigade, so popoldne prejeli obvestilo, da je ena oseba ujeta v ruševinah: "Ko smo prišli na kraj, je že brat rešil brata. Z gasilci smo šli gor in smo vse tri, skupaj z očetom, evakuirali. Videli smo, da objekt ni varen za bivanje. Spodaj je bilo še eno stanovanje. Lastnikom smo rekli, naj vzamejo stvari in jim prepovedali bivanje v hiši, dokler ne pride gradbena inšpekcija, ki bo odredila nadaljnje ukrepe."

Streha na Verdijevi ulici v Piranu, pod katero je ostal ujet občan, se je zrušila okoli 15.29, so sporočili iz Centra za obveščanje Republike Slovenije. Gasilci so pregledali objekt in evakuirali pet oseb. Ker objekt ni bil primeren za bivanje, so ga policisti zapečatili.

Reševalci NMP so pregledali vse osebe, pri čemer je bila ena lažje poškodovana. Predstavnik Civilne zaščite občine Piran pa jim je našel nadomestno prenočišče.

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KOMENTARJI4

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urib1
13. 09. 2026 19.38
Če vprašaš nekatere so stare bajte zakon. Še posebej spomeniško varstvo
Odgovori
+0
1 1
Še89sekund
13. 09. 2026 19.27
Je treba delat ,da se lahko spi pod trdo streho in v topli postelji.
Odgovori
+4
4 0
Mk3200
13. 09. 2026 19.20
Evo vam vaše spomeniško varstvo 🤬🤬
Odgovori
+8
8 0
graf
13. 09. 2026 19.40
ja , ravno oni bodo "popravili" ! Tisto spomeniško varstvo ni za drugega kot za zaminirat ...
Odgovori
+3
3 0
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