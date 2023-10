ZSSS: Krpanje proračunskih lukenj ne na pleča delavk in delavcev

Svet 7. oktobra obeležuje svetovni dan dostojnega dela. Dostojno delo je ob dostojnem plačilu predpogoj za dostojno življenje, so opozorili v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Vlado so v tej luči vnovič pozvali, naj premisli o predvidenem financiranju popoplavne obnove prek jemanja najšibkejšim.

Dostojno delo ne pomeni le dostojnega plačila, temveč delavcem zagotavlja tudi varno in zdravo delovno okolje, možnost sindikalnega povezovanja ter spodbuja posameznikov osebni razvoj, so ob današnjem dnevu podčrtali v ZSSS. Ob letošnjem dnevu dostojnega dela so v luči predlaganih ukrepov za financiranje popoplavne obnove opozorili, da ne morejo "pristati na krpanje proračunskih lukenj na plečih delavk in delavcev, nesprejemljivo je dodatno jemati tistim z najnižjimi prihodki in nedostojno je načrtovati ukrepe mimo socialnega dialoga". Vlada je namreč v DZ poslala s socialnimi partnerji neusklajen predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025, ki med drugim predvideva neusklajevanje socialnih transferjev in olajšav pri dohodnini v naslednjem letu ter zamrznitev plačnih razredov v javnem sektorju. "Ob dnevu dostojnega dela spet pozivamo vlado, da premisli o napovedanih ukrepih, v mislih imamo seveda zamrznitev usklajevanja zneskov socialnih in družinskih prejemkov z inflacijo, saj bi ti prizadeli prav tiste z najnižjimi dohodki," je podčrtala predsednica ZSSS Lidija Jerkič. Kot je poudarila, bodo na ta račun nižji otroški dodatki, subvencije za študentsko prehrano, štipendije, denarne socialne pomoči, varstveni dodatek in dodatek za veliko družino.

Dostojno delo predvideva tudi stabilno zaposlitev in urejeno delovno okolje Dostojno delo je sicer eden od 17 ciljev agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Za doseganje tega cilja so določeni kazalniki, ki prikazujejo predvsem napredek v spodbujanju trajnostne gospodarske rasti, povečanju delovne aktivnosti in zagotavljanju dostojnih delovnih priložnosti, je objavil državni statistični urad.

