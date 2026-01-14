Naslovnica
Slovenija

ZSSS opozarja: Revščina narašča, socialna pomoč je prenizka

Ljubljana, 14. 01. 2026 12.35 pred 1 uro 3 min branja 142

Avtor:
U.Z.
Višja socialna pomoč

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije ministrstvo za delo poziva, da nemudoma določi nov znesek denarne socialne pomoči, saj so minimalni življenjski stroški po najnovejšem izračunu za skoraj 32 odstotkov višji, pomoč pa za več kot 149 evrov zaostaja za pragom dostojnega preživetja.

Zakon o socialno varstvenih prejemkih določa, da ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, na podlagi primerljive metodologije najmanj vsakih šest let ugotovi višino minimalnih življenjskih stroškov. Če razlika v višini med novo in zadnje ugotovljenimi kratkoročnimi življenjskimi stroški preseže 15 odstotkov, mora ministrstvo določiti novo višino osnovnega zneska minimalnega dohodka, pri čemer se kot kratkoročni minimalni življenjski stroški štejejo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. 

Socialna pomoč
Socialna pomoč
FOTO: Kanal A

Življenjski stroški so višji za skoraj 32 odstotkov

Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) je decembra lani opravil nov izračun minimalnih življenjskih stroškov, iz raziskave pa izhaja, da kratkoročni minimalni življenjski stroški znašajo 643,41 evra, to je za kar 31,7 odstotka več glede na predhodni izračun, opravljen leta 2022, ko so ti znašali 488,58 evrov. 

"S tem je izpolnjen zakonski pogoj za določitev nove višine denarne socialne pomoči, ki trenutno znaša 494,09 evra na mesec za samsko osebo," opozarjajo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). 

Dodajajo še, da so na višino denarne socialne pomoči vezane tudi nekatere druge pravice, kot sta cenzus za varstveni dodatek in plačilo prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje.

Ministrstvo zato pozivajo, da vsem prejemnicam in prejemnikom zagotovi dostojno višino denarne socialne pomoči in s tem na to vezan varstveni dodatek, glede na novo ugotovljeni znesek kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov.

Pomoč ne zadošča dostojnega preživetja

Prejemniki denarne socialne pomoči danes prejemajo dohodek, ki je za 149,32 evra nižji od novega uradno določenega minimuma kratkoročnih življenjskih stroškov. Že tako neusklajen znesek (iz ugotovljenih 488,58 evra postavljen na 421,89 evra v letu 2022) se je po letih usklajeval le z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.

"Takšne prilagoditve številnim družinam in posameznikom, ki so odvisni od socialne denarne pomoči, ne zadoščajo za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb in s tem dostojno preživetje. K letni inflaciji že dlje časa namreč največ prispevajo prav podražitve hrane in brezalkoholnih pijač ter stroški, povezani z bivanjem. Ti v strukturi izdatkov gospodinjstev z najnižjimi dohodki predstavljajo največji delež v porabi vseh izdatkov, kar vpliva na nižanje njihove kupne moči in življenjskega standarda," še pravijo v ZSSS.

V obdobju od oktobra 2022 do decembra 2025 so se cene hrane in brezalkoholnih pijač povečale za 16,8 odstotka, pri čemer so se cene posameznih izdelkov povečale bistveno več (rast cen sadja je znašala 30 odstotkov, mesa pa 17,3 odstotka). 

Število revnih gospodinjstev se povečuje

Prav tako podatki Statističnega urada Slovenije kažejo, da se število revnih gospodinjstev v Sloveniji v zadnjih letih povečuje, in to kljub dobrim gospodarskim kazalnikom. V letu 2022 je z dohodkom nižjim od praga tveganja revščine živelo 251.000 oseb, v 2023 264.000 oseb, v 2024 pa 276.000 oseb (od tega je 43.000 otrok) oziroma za kar 25.000 več prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije kot v letu 2022. 

Stopnja tveganja revščine je bila v letu 2024 13,2 odstotka, najvišja pa je med starejšimi od 65 let, in sicer je znašala 22,5 odstotka (18,9 odstotka pa v letu 2022) in se z višjo starostjo le še povečuje. Povišanje denarne socialne pomoči bo neposredno vplivalo na zmanjšanje revščine najbolj materialno ogroženih ter s tem na njihovo večjo vključenost v družbo in na trg dela.

Poziv za določitev novega zneska

V ZSSS pozivajo ministrstvo, da osnovni minimalni dohodek oziroma denarno socialno pomoč in s tem na to vezan cenzus za varstveni dodatek na novo določi skladno z novim zneskom kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov. 

"Tako se bo izboljšal materialni položaj najranljivejših, kot so samska gospodinjstva, enostarševske družine, dolgotrajno brezposelni, invalidi in starejši oziroma vseh tistih, ki si zaradi različnih življenjskih okoliščin niso zmožni sami zagotoviti preživetja. Spomnimo, da je dostojna socialna pomoč tudi ustavna pravica, naj ne bo le formalna, temveč tudi dejanska," so še zapisali.

socialna pomoč zsss preživetje zvišanje

KOMENTARJI142

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
krjola
14. 01. 2026 13.59
v Avstriji je socialčka 1000 ojrov...
Odgovori
-1
0 1
destrikk@live.com
14. 01. 2026 13.58
Ni euro več za lenuhe na socijala ,,,usi mi poznamo negdo na socijala i vemo kaj delajo....paraziti
Odgovori
+0
1 1
MladInPerspektiven
14. 01. 2026 13.57
No za nekatere je resnično prenizka pomoč, zraven moje žlahte pa živi družina(dane bo nabijanj so domačini-belčki-svečkarji kakor hočete) v hiši živi 5 čanov stari njihovi starši oče in mati nekje 85 let oni od 45 do 58 mogoče 60 let kar pomnim so zdravi in ne delajo vsaj 20 let vsi 3- je živijo v svojem gospodinstvu, eden precej pije drugi malo manj za njihovo sestro ne vem. Ampak dobivajo socialno pomoč 2 x na leto izredno pomoč a živijo v isti hiši eden števec za vodo in elektriko a različna gospodinjstva ... TEGA je v Sloveniji preveč. OK kar bolj bode v oči narkomani dobivajo večjo pomoč kot nekateri penzije ... tu pa se zame vse neha.
Odgovori
+0
1 1
Spamerske tendence
14. 01. 2026 13.55
10 x naročiš pico
Odgovori
0 0
Verus
14. 01. 2026 13.53
Ljudje - NEHAJTE LAGATI! Nehajte pisati laži v komentarjih, ker otežujete reči tistim v stiski, posledično pa sami zase postavljate temelje nepravice, če se slučajno kdaj znajdete v stiski! Nehajte LAGAT! PREPROSTO NEHAJTE! Ne zavedate se kaj v družbi počnete, ko načrtno lažete in zavajate javnost!
Odgovori
+1
2 1
MladInPerspektiven
14. 01. 2026 13.59
Ja v stiski se resnično lahko znajde vsak ne more pa STISKA trajati 10-30 let ja halo tukaj je nek narobe
Odgovori
+1
1 0
Spamerske tendence
14. 01. 2026 13.52
Res je malo nizka.Bo potrebo uskalditi z inflacijo tudi to
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
14. 01. 2026 13.52
Ilegalni migranti v Avstriji prejemajo okoli 4000€ na mesec. Od tega ne plačujejo niti stanovanja niti hrane. Video na voljo.
Odgovori
-2
0 2
Zoran Đinđić
14. 01. 2026 13.54
od kje ta info. 😆😅🤣😂😂🤣😆😅
Odgovori
+2
2 0
2mt8
14. 01. 2026 13.56
Če je ilegalen, potem ne more dobivat sociale tako da to ne bo držalo.
Odgovori
+0
1 1
Zoran Đinđić
14. 01. 2026 13.57
@ne🚬, je tvoj frend, a ne @2mt8 😀
Odgovori
-1
0 1
MladInPerspektiven
14. 01. 2026 14.00
Ne resno SĐS ima preverjene podatke tudi mrtvi imajo po 5000 na mesec😁😂😂🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Watcherman
14. 01. 2026 13.50
Folk naj se zaposli ne pa socialno pomoč projsit lenuhi.
Odgovori
-2
1 3
Prelepa Soča
14. 01. 2026 13.48
Tisti, ki je na sociali, pač ne more imeti avta, interneta, pametnega telefona ipd. dobrine... ja, zakaj naj bi vse to potreboval? za ležanje na kavču? Tudi prehrana je lahko skromna, ker nič ne pokuri, repa, zelje, fižol, polenta, žganci, kumare..iz pipe teče voda za žejo...
Odgovori
+2
6 4
Verus
14. 01. 2026 13.50
Telefon potrebuje za verificiranje reči na zavodu! POJMA NIMATE O ČEM PIŠETE! internet potrebuje zaradi zavoda za zaposlovanje, če nič drugega
Odgovori
+3
3 0
Verus
14. 01. 2026 13.50
Ukazovati ljudem prehrano!?!? Pa taborišče je v primerjavi s tvojimi nebulozami rezort.
Odgovori
+2
2 0
Un71
14. 01. 2026 13.55
Ja...tako je Verus... poleg vsega bi jim moral pripadati še dodatek za uporabo tehničnih sredstev. Gremo vsi na sociao...juhuhuuuu žuramo.
Odgovori
-2
0 2
srecnii
14. 01. 2026 13.55
ti si zadet
Odgovori
-2
0 2
Un71
14. 01. 2026 13.56
Vsaj ne pasem se na tujem danarju :)
Odgovori
-2
0 2
NisemBot
14. 01. 2026 13.59
Ne bluzi. Socialna ti ne pripada kar tako. Upravičenci nimajo nobenega pravega imetja i.e. nepremičnin. Če pa pridejo do kašnega premoženja se pa to poračuna in se socialna vrača.
Odgovori
0 0
Verus
14. 01. 2026 13.47
No, za vse, ki ste minuse podelili - poiščite "konec skrivanj plače" v znanem iskalniku. Zdaj pa hitro iz vladne ekipe minuse poklikat
Odgovori
+0
1 1
Verus
14. 01. 2026 13.48
Prav vesel sem, da obstaja medij, ki je napisal, kar jaz pišem v komentarjih!
Odgovori
+1
2 1
vevse
14. 01. 2026 13.44
Socialneži prehitevajo penzioniste.🙈
Odgovori
+2
6 4
NisemBot
14. 01. 2026 13.52
A ja? Kere penyioniste pa? A tise, ki so šli pri 14ih delat in pri 50ih že v penzimon. Ni jih malo... Stari 80 let... dlje časa v penziji kot na šihtu. A te penyioniste misliš? Ki so imeli socialistični osem urni delavnik, plačan dopust in vikende po celi yugi... A te penzioniste ki imajo po več praynihnšpremičnin medtem ko mlajši nevedo kje bodo spal naslednji dan? A te penziče? Mogoče te, ki polnijo vse kapacitete javnega zdravstva medtem ko ljudje upolevajo z dvanajst urnim delavnikom, bres pravega dopusta? Ja, ja! Babyboomerjem je res težko! res so boooooogi!
Odgovori
+1
1 0
NisemBot
14. 01. 2026 13.53
en tikovnica... Y=Z
Odgovori
0 0
NisemBot
14. 01. 2026 13.54
A ja? Kere penzioniste pa? A tiste, ki so šli pri 14ih delat in pri 50ih že v penzion? Ni jih malo... Stari 80 let... Dlje časa v penziji kot na šihtu! A te penzioniste misliš? Ki so imeli socialistični osem urni delavnik, plačan dopust in vikende po celi Yugi... A te penzioniste ki imajo po več praynihnšpremičnin medtem ko mlajši nevedo kje bodo spal naslednji dan? A te penziče? Mogoče te, ki polnijo vse kapacitete javnega zdravstva medtem ko ljudje upolevajo z dvanajst urnim delavnikom, bres pravega dopusta? Ja, ja! Babyboomerjem je res težko! res so boooooogi!
Odgovori
0 0
NisemBot
14. 01. 2026 13.57
A ja? Kere penzioniste pa? A tise, ki so šli pri 14ih delat in pri 50ih že v penzijon? Ni jih malo... Stari 80 let... Dlje časa v penziji, kot na šihtu. A te penzioniste misliš? Ki so imeli socialistični osem urni delavnik, plačan dopust in vikende po celi Yugi... A te penzioniste, ki imajo po več praznih nepremičnin medtem, ko mlajši nevedo kje bodo spal naslednji dan? A te penziče? Mogoče te, ki polnijo vse kapacitete javnega zdravstva medtem ko ljudje ubolevajo z dvanajst urnim delavnikom, brez pravega dopusta? Ja, ja! Babyboomerjem je res težko! Res so boooooogi!
Odgovori
0 0
Kameleon Kiddo
14. 01. 2026 13.43
Enim ni jasno da ce ne bi blo socialne da bi se kradlo v eno,in crni trg bi zrastek za cca. 25%. Zato pa se ta drobizek da da majo socialni mir. Nekdo vas pa farba da ao to bajni zasluzki in ne vem kaj. Sej gospodarske subvencuje pa so socialna pomoc za gospodarstvo? Enim pac ni jasno in mislijo da se u8m iz zepa krade,denar natisnjw na papirju brez vrwsnosti samo stevilka na racunu zaradi vere v gnar.
Odgovori
-3
2 5
Verus
14. 01. 2026 13.45
Ne razumejo reči, ker so zavedeni v nekakšne floskule in nebuloze, potem pa pišejo o rečeh, ki jih ne razumejo. PRAV IMAŠ!
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
14. 01. 2026 13.47
A misliš da socialci kaj manj kradejo. Vsak si najde še dopolnilno dejavnost. Samo obvezna javna dela so rešitev.
Odgovori
+1
3 2
skuripanda burns
14. 01. 2026 13.47
Okrog tri jurje dobi mesečno romska družina raznih socialnih prispevkov. Torej dve povprečni plači, za kateri ne rabijo dvignit prsta. Nam, ki to plačujemo z našim delom preko davkov, tri jurje mesečno ni drobižek.
Odgovori
+1
3 2
Verus
14. 01. 2026 13.51
KOLIKO OTROK ima ta romska družina?
Odgovori
0 0
Verus
14. 01. 2026 13.51
Zakaj združeno lažete v sekciji komentarjev? Kaj želite doseči, kakšno družbo? ZAKAJ TOLIKO LAŽETE!!!!????
Odgovori
0 0
srecnii
14. 01. 2026 13.56
kradejo tisti ki nikoli niso na sociali bili ali bodo,.
Odgovori
0 0
janomira
14. 01. 2026 13.41
dajmo jo ruknit na 2 jurja pa gremo vsi gor
Odgovori
+5
6 1
Bolfenk2
14. 01. 2026 13.40
Zakaj bi pa lenuhom na socialni družba zagotavljala dostojno preživetje. Na lenuhu, ki se šverca na plečih delavca, ni nič dostojnega. Če nočejo v službo jim najdite javna dela.
Odgovori
+6
9 3
Verus
14. 01. 2026 13.46
Pa kakšne neumnosti pišeš človek božji? Prav besedni nabor odkriva, da si teleban erste klase
Odgovori
-3
0 3
srecnii
14. 01. 2026 13.57
javna dela so že, sam treba ljudi zato plačat pa javna dela se hitro razdelijo, ne gre pa zato d abi nekdo dobivals ocialno in opravljal javna dela brez plače, to dvoje ne gre, socialna je eno, javna dela za palčo pa drugio.
Odgovori
0 0
Verus
14. 01. 2026 13.59
javna dela se dodeli osebi. Ni na voljo kar tako. POJMA NIMATE O CEM PISETE
Odgovori
0 0
ivan z Doba
14. 01. 2026 13.37
Z ustreznim nadzorom in selekcijo bi bilo dovolj denarja za tiste, ki pomoč RES potrebujejo!
Odgovori
+7
9 2
skuripanda burns
14. 01. 2026 13.35
Država naj uvede javna dela. Smetarstvo, čistilke, gradbeništvo, delo v skladiščih, polnjenje polic v trgovinah. Prepovemo uvoz tuje delovne sile. Kdor ne dobi željene službe, lahko dobi takoj delo na javnih delih, pri čemer ima zagotovljenega minimalca. Gratis socialno je pa treba ukinit takoj.
Odgovori
+12
15 3
rdeč alarm
14. 01. 2026 13.48
Javna dela gradbeništvo skladišča vse je v privat panogi kar si naštel saj so vse prodali.
Odgovori
+2
2 0
2mt8
14. 01. 2026 13.35
Vsa bivša Jugoslavija dere v Slovenijo na socialne transferje, ker jih doma nimajo.
Odgovori
+7
11 4
Zoran Đinđić
14. 01. 2026 13.38
ti dlje od nm nisi šel, oćitno 😁🐑🐏🐏🐑
Odgovori
-2
3 5
JanezAn
14. 01. 2026 13.33
Socialna pomoč ni prenizka, ampak previsoka, zaradi tega romi iz JV Slovenije niso pripravljeni delat. Včasih kakšen pomisli, da bi delal in se po nekaj mesecih premisli in gre nazaj na zavod, z utemeljitvijo, da se mu ne splača delati, ker dobi socialno pomoč skoraj tako visoko, kot plačo. če dela.
Odgovori
+7
11 4
Verus
14. 01. 2026 13.35
dve vorasanji - koliko je socialna pomoc!? zakaj mislis, da je porast drobnih tatvin? Poskusi lepo odgovoriti, da se ne žaliva
Odgovori
-1
2 3
skuripanda burns
14. 01. 2026 13.45
Verus, problem ni samo socialna pomoč. Če gre za, recimo, družine... Problem so vse pravice in bonitete, ki izhajajo iz tega, da si brezposeln in upravičen do socialne pomoči. Zastonj vrtec, ki ga zaposleni moramo plačati. Zastonj prehrana za otroke, ki jo zaposleni moramo plačati. Otroške doklade, ki zrastejo v nebo. Dva delovno sposobna, ki nočeta delati, in imata tri otroke, imata neto prihodkov in bonitet mesečno več, kot dva, ki prejemata minimalca. Mogoče celo več kot dva, ki prejemata neto povprečno plačo. Problem je, da je socialni sistem razpasen in da se pravice samo seštevajo... najbolj pa nasrkajo tisti, ki imajo redno plačo. Delodajalec ti plačo dvigne za sto evrov, HOP skočiš vi višji razred in kar naenkrat dobiš nižje otroške doklade, višjo ceno vrtca in prehrane, to in ono... pa imaš namesto plus sto evrov... minus dvesto.
Odgovori
+1
1 0
Verus
14. 01. 2026 14.00
ok, deloma se strinjam s teboj. drzi veliko kar si napisal
Odgovori
0 0
srecnii
14. 01. 2026 13.31
Samo invalidom naj dvignejo socialno pomoč, da se izenačijo s tistimi ki so invalidi tud na ZPIZ. Ostalim dvignejo za max. 3 mesece potem se znesek zniža....problem rešen.
Odgovori
+5
8 3
Verus
14. 01. 2026 13.32
zaradi taksnih resitev raste mali kriminal
Odgovori
+1
5 4
srecnii
14. 01. 2026 13.44
pa naj raste, sam, policije več polovit jih pa zapret
Odgovori
+1
3 2
First Last
14. 01. 2026 13.30
Delomrznezi sami delajo zdraho po socialkarjih. Ce bi imeli delo radi, bi se prej cudili, zakaj ne delajo, kot pa kazali sovrastvo. Sploh pa vas to slepi in ne vidite dejstev da je slika povsem drugacna. Nihce na zavodu, ki je zmozen dela, ne prezivi dovolj casa. Zakaj, zavod za zaposlovanje vodi evidenco vsakemu, ce se zaposlitev zavrne ali ne odzove le dvakrat, se zniza socialka, ce krsijo enkrat,letijo iz zavoda in posledicno se dohodek ukine. Stevilo na zavodu sestavlja velik delez takih ljudi ki se menjujejo, trajneje so tam tezje zaposljivi, z zdravniskimi papirji ali statusom ipd. Vasa zdraha kase le vas odnos do dela drugace bi videli jasneje. Pa se nekaj, od vase place se za te ljudi nameni okrog 4e mesecno.
Odgovori
-1
4 5
bibaleze
