ZSSS podpira četrtkov shod, sindikati čakajo vladne predloge

V ZSSS s pozornostjo spremljajo pogajanja javnega sektorja in vlade, aktualna dogajanja v zvezi s sprejemanjem zakonodaje ter ministrske menjave, ki so za vse sindikate zadnje dni še posebej aktualne. "Vnaprej je bilo jasno, da bo v tako kratkem času težko zbližati stališča na način, da bodo zaposleni v javnem sektorju dobili vsaj približno to, česar si želijo in kar zahtevajo. Smo pa vseeno razočarani, da vam vladna stran ni prisluhnila ali se vam v predlogih zares približala," so zapisali.

Zato ZSSS podpira prizadevanja in zahteve sindikatov javnega sektorja. Strinjajo se, da sta nujni odprava plačnih nesorazmerij in prenova plačnega sistema. Prav tako podpirajo zahteve sindikatov javnega sektorja, da se v letu 2024 plačni razredi uskladijo z inflacijo, kot so predlagali vladi. "Torej, odprava nesorazmerij v osnovnih plačah in implementacija novega plačnega sistema, vključno s plačno lestvico, na kateri se prvi plačni razred začne na ravni minimalne plače, ter uskladitev plač za leto 2024 z inflacijo," so poudarili v sporočilu za javnost.

Pred nami je 10. december, dan človekovih pravic, ob katerem ZSSS že leta opozarja, da so tudi delavske pravice človekove pravice. "Žalostno je, da morate nekateri to spet sporočati s ceste," so še dodali v zvezi.

Vladna stran je po skoraj dvomesečnem premoru sindikatom javnega sektorja v ponedeljek predlagala delno uskladitev plač z inflacijo v drugi polovici 2024, po trenutnih ocenah za okoli 2,22 odstotka. Ob tem bi zamaknili uveljavitev nekaterih dogovorov. Sindikati so sicer zadovoljni, da se pogajanja po premoru znova nadaljujejo, a vztrajajo pri stoodstotni uskladitvi z inflacijo. Usklajevanja nadaljujejo danes.

V pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, so sredi novembra napovedali protestni shod za 7. decembra, če jim vlada ne bo posredovala predlogov, ki bi ustrezno odgovorili na njihove zahteve.