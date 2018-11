ZSSS poziva delodajalce k izplačilu božičnice in 13. plače

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) poziva delodajalce, da v skladu z določili kolektivnih pogodb dejavnosti in sprejetimi kriteriji za ugotavljanje dela plač iz naslova uspešnosti poslovanja novembra in decembra zagotovijo izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja. ZSSS pa poziva tudi k izplačilu božičnice v vseh primerih, ko je to določeno s kolektivno pogodbo ali s posebnim dogovorom med sindikatom in vodstvom družbe.

V ZSSS so spomnili, da so izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja od letos davčno razbremenjena. Zakon o dohodnini namreč določa, da zaposleni ob izplačilu 13. plače ali drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost enkrat v koledarskem letu od izplačila plačajo zgolj prispevke za socialno varnost, znesek do 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih pa je oproščen plačila dohodnine. Prejemek do 100 odstotkov povprečne plače se tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, so navedli.