"Ko je treba izpolniti naročilo, oddelati dodatno izmeno ali ujeti rok, podjetje računa na delavke in delavce. Ko se ob koncu leta odloča o nagradah, je pošteno, da tudi oni računajo na pravičen delež," je v današnjem sporočilu za javnost zapisal predsednik ZSSS Andrej Zorko.

Glede na to, da so slovenske gospodarske družbe lani po podatkih Ajpesa skupaj ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, 13 odstotkov več kot leto prej, se imajo delavci pravico vprašati, koliko od tega bodo imeli sami, je utemeljil Zorko. "Pravično nagrajevanje zaposlenih, ki ključno prispevajo k uspešnemu poslovanju podjetij in ustvarjanju dobičkov, namreč dokazano krepi njihovo nadaljnjo motivacijo, zavzetost in pripadnost podjetju," je poudaril.

"Kjer je plačilo za poslovno uspešnost dogovorjeno bodisi s kolektivno pogodbo, aktom podjetja ali posebnim dogovorom in so pogoji izpolnjeni, delavke in delavci ne prosijo za nagrado ampak zahtevajo, kar jim pripada. Kjer dogovora še ni, vodstva podjetij pozivamo: Sedite s sindikatom za pogajalsko mizo in se še letos dogovorite, koliko boste izplačali poslovne uspešnosti in kdaj. Kjer je posebej dogovorjena tudi božičnica, spoštujte tudi ta dogovor in jo izplačajte," je nadaljeval predsednik ZSSS.

Ob približevanju roka za izplačilo zimskega regresa je spomnil še, da ta ni nagrada za uspešno poslovanje, temveč zakonska pravica, ki ne nadomesti plačila za poslovno uspešnost ali božičnice.

Poln znesek zimskega regresa za letošnje leto je sicer 740,94 evra, redni rok za izplačilo pa je 18. december. "Pozivamo delodajalce, da se tega roka tudi držijo in delavcem izplačajo zimski regres v predpisani višini," je pozval Zorko.

"Še kako se spominjamo, da so delodajalci ob uvedbi obveznega zimskega regresa grozili, da bodo nekatera podjetja prisiljena odpuščati. Zato vam danes sporočamo: Delavk in delavcev ne postavljajte pred izbiro med službo in pravico, ki jim pripada. Če je denar za nagrade vodstvu in izplačila lastnikom, se ne sme groziti z odpuščanjem. Delavke in delavci vse leto poslušajo, da je uspeh podjetja skupen. Čas je, da se to pozna tudi na njihovi plačilni listi," je sklenil.