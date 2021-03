ZSSS: Socialna kapica bi malo vplivala na podjetja, veliko na javne blagajne

Zaposleni bi tako plačal največ 1326 evrov, delodajalci pa največ 966 evrov prispevkov za socialno varnost. Po zadnjih podatkih Finančne uprave RS o porazdelitvi davčnih zavezancev v davčne razrede je bilo takšnih, ki so prejemali bruto plačo, višjo od 6000 evrov bruto mesečno, nekaj manj kot 17.000, kar predstavlja dober odstotek vseh davčnih zavezancev, so v današnji izjavi za javnost navedli v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Vladni strateški svet za debirokratizacijo v osnutku predloga zakona o debirokratizaciji, kot sta februarja poročala spletni portal Necenzurirano in časnik Finance, med drugim predlaga uvedbo socialne kapice pri meji 6000 evrov bruto. Tako posamezniki, ki imajo plačo, ne bi plačevali prispevkov za socialno varnost od bruto plače, ki ta znesek presega, prav tako bi bili nad to mejo plačila prispevkov za socialno varnost oproščeni delodajalci.

Cilj predlagane socialne kapice naj bi bila razbremenitev razvojnega kadra, zmanjšanje stroškov dela ter prispevek k razvoju in povečanju konkurenčnosti podjetij. "Uvedba socialne kapice pri meji 6000 evrov bruto ne bo razbremenila razvojnega kadra in prispevala k temu, da bodo delovna mesta za ključni kader, ki največ prispeva k razvoju gospodarstva, bolj privlačna in zato ne bodo odhajali na delo v tujino. Gre zgolj za razbremenitev vodilnih v podjetjih in najbolje plačanih posameznikov," menijo v ZSSS.

Glede na omenjeno število posameznikov, ki prejemajo takšne dohodke, zmanjšanje stroškov dela v posameznem podjetju na račun manj plačanih prispevkov za socialno varnost ne bo imelo večjih pozitivnih učinkov, ki bi pripomogli k večji produktivnosti in razvoju posameznega podjetja, ocenjujejo v sindikalni centrali.

"Gospodarstvo potrebuje načrt za okrevanje, vlaganje v investicije in digitalizacijo, kar bo pripomoglo k razvoju in hitrejšemu okrevanju ter ohranitvi in izboljšanju delovnih mest in plač zaposlenih," so poudarili v sporočilu.