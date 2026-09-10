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Slovenija

ZSSS: V avtoprevozništvu divji zahod, državna pomoč kršiteljem nedopustna

Ljubljana, 10. 09. 2026 15.08 pred 36 minutami 3 min branja 2

Avtor:
STA K.H.
Tovornjak na črpalki

V cestnem tovornem prometu vlada divji zahod, delodajalci zaposlenim ne plačujejo poklicnega pokojninskega zavarovanja, t. i. zahodnih ur, dopusta, regresa, so opozorili v ZSSS. Predvidena državna pomoč panogi pri kritju cen goriva in nakupu pnevmatik se jim zato zdi sprevržena. Pripada lahko le tistim, ki spoštujejo zakonodajo, so pozvali.

Saška Kiara Kumer, generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije, ki sodi pod okrilje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je na novinarski konferenci opozorila, da delodajalci v cestnem tovornem prometu kljub zakonski obveznosti več kot 20.000 zaposlenim že leta ne plačujejo poklicnega pokojninskega zavarovanja, ki bi jim zaradi zahtevnosti dela omogočilo predčasno upokojitev.

"To pomeni, da se ti delavci ne morejo prej upokojiti, da nimajo možnosti črpanja poklicne pokojnine in da morajo zaradi svojega preživetja delati več, kot je zakon predvidel, da je zanje varno in zdravo," je podčrtala.

Ti vozniki so vsako leto oškodovani za 38 milijonov evrov, četudi so sindikati skozi leta vlagali tožbe zoper delodajalce – vsi delavci, ki so jih tožili, naj bi tožbe tudi dobili, sindikatom pa je prav dalo tudi ustavno sodišče – in izdajali opozorila pristojnemu inšpektoratu, pa se v smislu spremembe prakse ni zgodilo nič, je nadaljevala sindikalistka.

Medtem pa predlog novega zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv vsem delodajalcem v cestnem tovornem prometu omogoča subvencioniranje goriva oz. nakup pod cenejšimi pogoji, kar da bi davkoplačevalce prav tako stalo okoli 38 milijonov evrov. "Naše mnenje je, da je ta panoga že sedaj subvencionirana z 38 milijoni evrov letno," je poudarila Kumer.

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Vodja Delavske svetovalnice Goran Lukić je povedal, da med zaposlenimi v dejavnosti zaznavajo kronično utrujenost, težave s sklepi, sluhom, možganske kapi, tudi invalidnost. Subvencije avtoprevoznikom zato vidi kot absurdne. Medtem ko je zakon v zvezi s poklicnimi pokojninami že desetletja jasen, pa je minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec "omenil, da še nekako iščejo pravno podlago, s katero bi - pod narekovaji – zaobšli pravila glede državne pomoči", je bil oster.

V sindikatu delavcev prometa in zvez so danes sicer opozorili še na druge kršitve v panogi. Sindikalist in voznik Goran Jovanovič je dejal, da se krši direktivo o napotitvi, po kateri bi morali imeli vsi napoteni vozniki plačane t. i. zahodne ure (npr. avstrijske in nemške), pa jih v primeru 95 odstotkov delodajalcev nimajo. "Mnogi nimajo plačanega dopusta, regresa, naleteli smo na voznike, ki po Sloveniji delajo 10 let, pa nimajo niti ene plačilne liste," je nanizal. "To panogo bi lahko imenovali divji zahod," je bil kritičen. Ne gre le za kršenje delovne zakonodaje, temveč človekovih pravic, je dodal.

Tudi njemu se zato zdi subvencioniranje nakupa dizelskega goriva in pnevmatik z davkoplačevalskimi sredstvi sprevrženo.

"Težko pristajamo na to, da lahko država, kot je to predvideno v interventnem zakonu, preverja račune za gorivo, prevožene kilometre, normirano porabo vozil, licence in celo morebitno dvojno financiranje. Ne more pa očitno preverjati, ali delodajalec spoštuje pravice delavk in delavcev v panogi, ali spoštuje pravila, ki izhajajo iz zdravja in varstva pri delu. (...) To je tisto, kar manjka v tem zakonu, kar je nerazumljivo. Da država subvencionira vse v tej panogi, tudi kršitelje zakonov. To je nedopustno in nesprejemljivo," pa je bil nedvoumen predsednik ZSSSS Andrej Zorko.

V ZSSS zato od pristojnih pričakujejo popravke predloga zakona, da državne pomoči ne bo moglo pridobiti podjetje, ki ima neporavnane obveznosti do države, ki ne izpolnjuje obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost in glede poklicnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih, ki dokazljivo krši delavske pravice s področja delovnega časa, napotovanja in podobno. "Denar davkoplačevalcev ne sme biti nagrada za kršitelje," je sklenil Zorko.

Predlog interventnega zakona danes na nujni seji obravnava odbor DZ za infrastrukturo in energetiko, v petek pa bo na dnevnem redu izredne seje DZ.

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KOMENTARJI2

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NOVI VAL
10. 09. 2026 15.52
Ne se sekirati, bo interventni zakon za razvoj rešil vse, dobili bodo kapico za najbolj plačane tajkune in bodo tako lahko novo vilo zgradili, delavci pa itak ne rabijo plače saj je to nepotreben strošek in sploh kaj se pritožujejo, naj bodo skromni. Ko bodo prišli do penzije jim seveda ne bodo podaljšali pogodbe, ker bodo uvažali raje poceni delovno silo iz Indije in Pakistana. Seveda pa si bodo direktorji in tajkunčki podaljšali pogodbo in vlekli iz pokojninske blagajne še 100%, ki jih delavec ne bo nikoli videl.
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0 0
SLObunkeljn
10. 09. 2026 15.20
A te pomočí bodo spet šle raznim "Mijićem"?
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+0
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