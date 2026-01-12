Veljavni zakon ne ustreza dejanskim potrebam, zato je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lani vodilo socialni dialog o predlogu novega zakona v okviru pogajalske skupine, ki je svoje delo uspešno končala junija, je na današnji novinarski konferenci spomnil predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko. Osebni asistenti po njegovem opozorilu še vedno nimajo enakega položaja kot drugi zaposleni, medtem pa izpogajane spremembe v predlogu zakona prinašajo rešitve v tem pogledu. V skladu z njimi bi tisti s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi dobili dodatke, ki jih danes nimajo. Enkrat na mesec bi imeli prosto soboto in nedeljo skupaj, opredelili pa so tudi solidarnostno pomoč. Te danes nimajo, kar je diskriminacija, je izpostavil.

Če predlog zakona ne bo sprejet, osebni asistenci grozi zlom, je posvaril zastopnik Sindikata osebne asistence Nenad Hardi Vitorović. Veljavni zakon se mu zdi pomanjkljiv, ker ne zagotavlja normalnih pogojev dela za osebne asistente. Po drugi strani pripravljeni predlog bolje določa njihove naloge in opredeljuje vsebinski nadzor. Po predlogu osebnim asistentom pripada minimalna plača, po vzoru ureditve v javnem sektorju pa je urejeno tudi plačilo malice in stroškov za prevoz na delo. Hkrati je v predlogu urejeno vprašanje varnosti in zdravja pri delu, kar se mu zdi zelo pomembno. Nekateri osebni asistenti so namreč po njegovih navedbah denimo zaradi dvigovanja uporabnikov že postali trajno invalidni. Ob tem predlog po njegovih besedah prinaša temelje za ustanovitev posvetovalnega telesa na ministrstvu. Od tega telesa pričakujejo veliko, je pritrdil tudi Mirsad Begić iz Svobodnega sindikata Slovenije. V prihodnje pa bo treba več pozornosti nameniti tudi standardom in normativom, je prepričan Begić. "Pri tem vprašanju predstavniki države ne slišijo dobro skoraj na obe ušesi," je bil kritičen.

Zorko vidi zakonski predlog kot dobro osnovo za določitev minimalnih pravic. Poleg tega bi zmanjšal skrb, da bodo kadri še naprej odhajali na druga področja. "Če ne bomo zagotovili minimuma pravic osebnih asistentov, lahko pričakujemo propad osebne asistence in uvedbo amaterizma v dejavnosti," je opomnil. Vitorović je dodal, da osebnih asistentov, ki jih je nekaj manj kot 9000, že primanjkuje. Odhajajo namreč denimo v dolgotrajno oskrbo. Uporabnikov osebne asistence je sicer približno 4000, od skupno nekaj manj kot 9000 osebnih asistentov pa je družinskih članov približno 4500.

Mesec: Predlog trenutno čaka zaradi zadržkov finančnega ministrstva

Ministrstvo za delo podpira poziv k nujni in čim prejšnji obravnavi in sprejetju zakona. Zavedajo se namreč pomena, ki ga ima sprejetje zakona za stabilno in učinkovito delovanje sistema osebne asistence, so navedli za STA. Minister za delo Luka Mesec pa je novinarjem povedal, da so se o predlogu zakona o osebni asistenci usklajevali celo dlje in bolj obsežno kot o pokojninski reformi. Najprej so se več kot dve leti pogovarjali z vsemi deležniki v invalidskem varstvu, tako denimo z organizacijami pod okriljem Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, izvajalci osebne asistence, Sindikatom osebne asistence in predstavniki uporabnikov. Z njimi so imeli obsežne pogovore in pogajanja, da so lahko potem pripravili osnutek zakona, je dejal ob robu odziva sokoordinatorice Levice Aste Vrečko na napoved predsednika SDS Janeza Janše o ukinitvi financiranja nevladnih organizacij. V okviru Ekonomsko-socialnega sveta so osnutku zakona dali ključne poteze, s katerimi bi delavci v osebni asistenci dobili plače, primerljive s plačami v javnim sektorju, pa tudi primerne pravice, tako denimo dopuste. Osnutek je usklajen tako z invalidskimi organizacijami in deležniki v osebni asistenci kot tudi s socialnimi partnerji, koalicija nanj nima več ugovorov, a trenutno čaka pri predsedniku vlade Robertu Golobu zaradi zadržkov finančnega ministrstva.