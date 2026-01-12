Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Če predlog zakona ne bo sprejet, osebni asistenci grozi zlom'

Ljubljana, 12. 01. 2026 14.31 pred 45 minutami 4 min branja 14

Avtor:
STA K.H.
Osebni asistent

Zveza svobodnih sindikatov poziva vlado, naj čim prej potrdi predlog zakona o osebni asistenci in ga vloži v DZ, da bo sprejet še v mandatu aktualne vlade. Predlog prinaša temeljne pravice za osebne asistente, so opozorili. Na ministrstvu za delo pa so zatrdili, da predlog trenutno čaka na uvrstitev na dnevni red seje vlade.

Veljavni zakon ne ustreza dejanskim potrebam, zato je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lani vodilo socialni dialog o predlogu novega zakona v okviru pogajalske skupine, ki je svoje delo uspešno končala junija, je na današnji novinarski konferenci spomnil predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Andrej Zorko.

Osebni asistenti po njegovem opozorilu še vedno nimajo enakega položaja kot drugi zaposleni, medtem pa izpogajane spremembe v predlogu zakona prinašajo rešitve v tem pogledu. V skladu z njimi bi tisti s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi dobili dodatke, ki jih danes nimajo. Enkrat na mesec bi imeli prosto soboto in nedeljo skupaj, opredelili pa so tudi solidarnostno pomoč. Te danes nimajo, kar je diskriminacija, je izpostavil.

Osebna asistenca
Osebna asistenca
FOTO: Dreamstime

Če predlog zakona ne bo sprejet, osebni asistenci grozi zlom, je posvaril zastopnik Sindikata osebne asistence Nenad Hardi Vitorović. Veljavni zakon se mu zdi pomanjkljiv, ker ne zagotavlja normalnih pogojev dela za osebne asistente. Po drugi strani pripravljeni predlog bolje določa njihove naloge in opredeljuje vsebinski nadzor. Po predlogu osebnim asistentom pripada minimalna plača, po vzoru ureditve v javnem sektorju pa je urejeno tudi plačilo malice in stroškov za prevoz na delo.

Hkrati je v predlogu urejeno vprašanje varnosti in zdravja pri delu, kar se mu zdi zelo pomembno. Nekateri osebni asistenti so namreč po njegovih navedbah denimo zaradi dvigovanja uporabnikov že postali trajno invalidni.

Ob tem predlog po njegovih besedah prinaša temelje za ustanovitev posvetovalnega telesa na ministrstvu. Od tega telesa pričakujejo veliko, je pritrdil tudi Mirsad Begić iz Svobodnega sindikata Slovenije.

V prihodnje pa bo treba več pozornosti nameniti tudi standardom in normativom, je prepričan Begić. "Pri tem vprašanju predstavniki države ne slišijo dobro skoraj na obe ušesi," je bil kritičen.

Osebni asistent
Osebni asistent
FOTO: Shutterstock

Zorko vidi zakonski predlog kot dobro osnovo za določitev minimalnih pravic. Poleg tega bi zmanjšal skrb, da bodo kadri še naprej odhajali na druga področja. "Če ne bomo zagotovili minimuma pravic osebnih asistentov, lahko pričakujemo propad osebne asistence in uvedbo amaterizma v dejavnosti," je opomnil.

Vitorović je dodal, da osebnih asistentov, ki jih je nekaj manj kot 9000, že primanjkuje. Odhajajo namreč denimo v dolgotrajno oskrbo. Uporabnikov osebne asistence je sicer približno 4000, od skupno nekaj manj kot 9000 osebnih asistentov pa je družinskih članov približno 4500.

Mesec: Predlog trenutno čaka zaradi zadržkov finančnega ministrstva

Ministrstvo za delo podpira poziv k nujni in čim prejšnji obravnavi in sprejetju zakona. Zavedajo se namreč pomena, ki ga ima sprejetje zakona za stabilno in učinkovito delovanje sistema osebne asistence, so navedli za STA.

Minister za delo Luka Mesec pa je novinarjem povedal, da so se o predlogu zakona o osebni asistenci usklajevali celo dlje in bolj obsežno kot o pokojninski reformi. Najprej so se več kot dve leti pogovarjali z vsemi deležniki v invalidskem varstvu, tako denimo z organizacijami pod okriljem Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, izvajalci osebne asistence, Sindikatom osebne asistence in predstavniki uporabnikov. Z njimi so imeli obsežne pogovore in pogajanja, da so lahko potem pripravili osnutek zakona, je dejal ob robu odziva sokoordinatorice Levice Aste Vrečko na napoved predsednika SDS Janeza Janše o ukinitvi financiranja nevladnih organizacij.

V okviru Ekonomsko-socialnega sveta so osnutku zakona dali ključne poteze, s katerimi bi delavci v osebni asistenci dobili plače, primerljive s plačami v javnim sektorju, pa tudi primerne pravice, tako denimo dopuste. Osnutek je usklajen tako z invalidskimi organizacijami in deležniki v osebni asistenci kot tudi s socialnimi partnerji, koalicija nanj nima več ugovorov, a trenutno čaka pri predsedniku vlade Robertu Golobu zaradi zadržkov finančnega ministrstva.

Preberi še Leto boja za 24-urno asistenco – kljub zdravniškemu mnenju

Na ministrstvu za delo si po ministrovem zagotovilu prizadevajo, da gre predlog zakona v DZ še pred parlamentarnimi volitvami, če pa to ne bo mogoče, takoj po volitvah. Zdi se jim namreč dober, saj v osebni asistenci vzpostavlja preglednost in red, ki ga do zdaj pogosto ni bilo. Za zaposlene v osebni asistenci pa predvideva primerne plače in pravice.

Država ima po ministrovem prepričanju zagotovo dovolj sredstev za osebno asistenco. Hkrati država po njegovem mnenju ne more reči, da za invalide, ki so najšibkejši v družbi, ni denarja. Pripravljeni zakon se mu ne zdi veliko dražji od obstoječega sistema. Glede na to se ne more strinjati z zadržki ministrstva za finance.

osebna asistenca zsss zakon osebni asistent

Delavski koaliciji se zdi predlagani znesek minimalne plače prenizek

Slovenija prevzela predsedovanje Pobudi za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
12. 01. 2026 17.01
Pa to bi Janša uredil kot da bi mignil. Takoj, ko bi ukinil NVO-je. Seveda ne tistih pravih, njegovih. RKC pa že pripravlja žakelj, za plačilo njenega dela v predvolilni kampaniji.
Odgovori
+1
1 0
Litlmen
12. 01. 2026 16.54
Nove in nove nesposobnosti vlade
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
12. 01. 2026 16.53
A Golob pa kar oglasa na tej strani?
Odgovori
0 0
StAnalitik
12. 01. 2026 16.49
Hahaha,a ste plačani,da narod strašite?
Odgovori
+1
1 0
Pompozni
12. 01. 2026 16.44
Čiči?
Odgovori
0 0
Dobruška vas -Đžema
12. 01. 2026 16.25
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo to vlado.
Odgovori
-6
0 6
stoinena
12. 01. 2026 16.15
mislim, a sploh znate kaj narediti? karkoli. eno stvar... najbolj osnovne stvari ne delujejo.. bolano res. bolje bo če ne bomo imeli nobene vlade. sploh ne bomo opazili spremebe. ne bomo imeli nobenih davkov in prispevkov in vse si bomo naredili sami. bo vsaj narejeno.
Odgovori
+6
7 1
robica03
12. 01. 2026 15.42
Nesposobna levica-komplet
Odgovori
+8
9 1
periot22
12. 01. 2026 15.58
Tudi desnica je ista nesposobna!
Odgovori
-4
2 6
Smuuki
12. 01. 2026 14.49
Kaj bi drugega od maljevca pričakovali? Niti slučajno ni kos zadevam za katere je poklican, plačan
Odgovori
+16
16 0
zibertmi
12. 01. 2026 15.34
ne govori o tej vladi,koliko ljudi v DSO je umrlo zaradi cepiv v covid časih.janez je celo izjavil,da se varovance DSO,e zbolijo niti v bolice ne izplača vozit
Odgovori
-8
3 11
Smuuki
12. 01. 2026 16.20
Zakaj ti vedno menjuješ temo? Govor je o težavah TEGA MINISTRA. Ko nimaš kaj povedati bi šel nazaj do Marije Terezije samo da bi menjal temo. Si tudi ti samo iz suhe snovi in vode nesposoben lastnega razmišljanja?
Odgovori
+5
6 1
Lenart Čaubi
12. 01. 2026 16.33
Zbertimi res me zanima od kje take dezinformacije pobiraš bolje da se držiš Cirmana in njegovega rumenega tiska.
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Takole Anamaria Goltes s hčerama uživa na snegu
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija
Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
zadovoljna
Portal
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora
Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora
Izve, da bo postal dedek, a ne ve, kdo je oče
Izve, da bo postal dedek, a ne ve, kdo je oče
vizita
Portal
Napihnjenost, utrujenost, megla v glavi: vse vodi do istega vira
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Zakaj pozimi trošimo več?
Zakaj pozimi trošimo več?
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
moskisvet
Portal
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Svet športa žaluje: Poslovil se je najbolj nori vratar
Svet športa žaluje: Poslovil se je najbolj nori vratar
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Saga v družini Beckham se nadaljuje
Saga v družini Beckham se nadaljuje
dominvrt
Portal
Topel odtenek Espresso Martini: barvni trend, ki bo prevzel interierje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
okusno
Portal
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450