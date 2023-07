Žugelj naj bi pregledoval tudi bančne račune novomeškega škofa

Da se je škof Andrej Saje znašel pod drobnogledom urada za preprečevanje pranja denarja v času, ko ga je vodil Damjan Žugelj, je za portal Necezurirano potrdilo več nepovezanih virov. Uradnih podatkov o postopkih urada sicer ni mogoče dobiti.

Preverjati naj bi ga začeli, ko je Saje marca lani postal predsednik Slovenske škofovske konference. Kot poroča portal, so uslužbenci urada Sajeta pregledovali, ne da bi za to imeli pravno podlago v obliki kakršnega koli suma kaznivega dejanja, ki bi ga naznanile pristojne institucije. Po njihovih informacijah naj bi to storili na podlagi anonimne prijave. Na enak način so, kot smo poročali, takrat pridobili tudi bančne račune lastnikov in direktorjev nekaterih slovenskih medijev.