Proti Žuglju in nekdanjim sodelavcem naj bi stekla sodna preiskava

Uvedbo sodne preiskave zoper šest fizičnih oseb, ki jih sumijo storitve več kaznivih dejanj, so za Necenzurirano potrdili na specializiranem državnem tožilstvu. Njihovih imen ne razkrivajo. Po informacijah portala pa gre za Damjana Žuglja in nekdanje uslužbence urada.

Iz pojasnil tožilstva še izhaja, da Žugelj s sodelavci na uradu ni osumljen samo zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, za kar jim grozi do tri leta zaporne kazni. Po novem jim namreč očitajo tudi zlorabo osebnih podatkov, še poroča Necenzurirano. To pomeni, da naj bi nepooblaščeno vstopali v računalniško bazo in iz nje pridobivali podatke. Za to pa je zagrožena še višja, do petletna zaporna kazen.

Afera je izbruhnila spomladi 2023. Takrat je portal N1 razkril, da kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada preverjajo ravnanje nekdanjih vodilnih na uradu za preprečevanje pranja denarja. Sumili so, da so v okviru postopka proti družbi Telemach nezakonito pridobili podatke o več kot 200 transakcijskih računih.

Povod za tako obsežno zbiranje podatkov je bila anonimna prijava, natipkana na listu papirja in napisana v angleščini. V njej so bila podjetja iz skupine Telemach obtožena pranja denarja in davčnih utaj. Telemach je del skupine United Group, ki jo je takrat obvladoval Dragan Šolak, lastnik več medijev v državah nekdanje Jugoslavije.

Urad je postopek sprožil konec novembra 2021 ter zgolj v treh tednih pridobil podatke o bančnih računih več kot 100 podjetij in posameznikov. Ko je pridobil to množico podatkov, je skupaj s Finančno upravo RS proti Šolaku vložil kazensko ovadbo, ki pa jo je tožilstvo zavrglo. Policija pa je nato začela preverjati, ali je pri pridobivanju podatkov prišlo do zlorabe položaja in ali je del zbranih podatkov res izginil.

Jeseni 2023 so kriminalisti Žuglja in njegove sodelavce kazensko ovadili zaradi suma zlorabe uradnega položaja oziroma uradnih pravic. Januarja 2024 je specializirano državno tožilstvo vložilo zahtevo za sodno preiskavo, toda zadeva se je nato ustavila na sodišču. Z zaslišanjem vseh obdolženih so končali šele avgusta 2025 in avgusta letos je sodišče naposled uvedlo sodno preiskavo, je dogajanje povzel portal. Ob tem dodaja, da odločitev še ni pravnomočna, kajti nekateri od osumljenih sodne pošte še niso prevzeli.