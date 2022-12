Žugelj Evropsko javno tožilstvo poziva, naj ponovno razišče zadevo Muženič

Muženiča je ovadil direktor UPPD pod Janševo vlado Damjan Žugelj , in sicer zaradi suma storitve kaznivih dejanj goljufije na škodo Evropske unije, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, oškodovanja javnih sredstev in nevestnega dela v službi. Prijava se je nanašala na projekt, ki je bil financiran iz evropskih sredstev. Kot je pred časom za naš portal pojasnil Muženič, so na razpisu izbrali najcenejšega ponudnika, domnevni listek s seznanom izvajalcev in označbo izvajalca, ki bi moral biti izbran, pa da ne obstaja.

Kot trdi, naj bi sedanja v. d. direktorja Anika Vrabec Božič zahtevala, da se celotni spis v zvezi z zadevo Muženič izvzame iz ostalih zadev in da ji spis nemudoma dostavijo. "Ta spis se je torej fizično ločil od ostalih zadev, iz nadaljnje obravnave te zadeve pa so bile brutalno (tudi fizično) odstranjene vse osebe, ki so pri tem do tedaj sodelovale."

Zadevo so v nadaljevanju prevzele osebe, ki so postopke s strani EU financiranega naročila v času mandata Muženiča tudi vodile in pri tem sodelovale, Žugelj pa meni, da bi morale imele status osumljencev."Na to diskrapanco in konflikt je bil EPPO opozorjen, kar več kot očitno ni bilo upoštevano, opozorjen pa je bil tudi kriminalistični uslužbenec, ki je postopek zlorabe sredstev EU preiskoval. Pri tem se tudi sprašujem, zakaj je razgovore na UPPD opravljal samo en sam kriminalist. Prav tako pa EPPO ni opravil nobenih resnih zaslišanj vseh vpletenih, ki so do trenutka odvzetja spisa pri nastanku spisa sodelovale," še dodaja Žugelj.

Evropsko javno tožilko Žugelj zaradi vseh izpostavljenih dvomov poziva, naj ponovno razišče okoliščine tega primera. Kot meni, sta bila verjetno Muženič in predsednik vlade Robert Golob ves čas dobro seznanjena s stanjem postopka, saj sta ga tudi javno komentirala. Ne morem si zamisliti, da so tudi tukaj odtekali podatki, še posebej iz UPPD in Policije, pravi. Pri tem je dejal, da razume izjave nekdanje ministrice Tatjane Bobnar o vmešavanju vlade v delo Policije.