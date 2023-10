'Slovenski Watergate': Policija in tožilstvo zaključila preiskavo

Urad za preprečevanje pranja denarja se je zaradi anonimnega pisma lotil ene največjih preiskav v zgodovini samostojne države. V treh tednih, konec leta 2021, naj bi bankam poslal 238 zahtev za vpogled v 195 transakcijskih računov 107 ljudi in podjetij, transakcije so preverjali tudi za 15 let nazaj. Vsaj del podatkov naj bi se nato "izgubil".

Povod za zbiranje podatkov naj bi bila na samo enem listu stipkana anonimna prijava, napisana v angleškem jeziku, v kateri obtožbe o pranju denarja in utaji davkov letijo na podjetja v skupini Telemach. V ozadju Žugljevega obsežnega preiskovanja naj bi bil 'protiopozicijski pakt' med takratnim predsednikom vlade Janezom Janšo in srbskim voditeljem Aleksandrom Vučićem. Janša je obtožbe in namigovanja takrat označil za absurdne, Žugelj pa za neutemeljene in "smešne". Dodatno je pojasnil, da so preiskavo sprožili na "podlagi obsežne in natančne prijave".