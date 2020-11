Zunanja 'čakalnica' za rakave bolnike razburja. 'To je ukrep za zagotavljanje varnosti'

Pred dnevi se je razširila objava fotografije čakalnega prostora pred vhodom na Onkološki inštitut v Ljubljani, kjer je nekaj pacientov čakalo na obravnavo pod zasilnim grelcem in nadstreškom. Takoj se je vsul plaz kritik, češ da gre za najbolj ranljive bolnike, ki bi morali biti ves čas na toplem. Preverili smo, kako je urejen postopek sprejema in zakaj morajo nekateri bolniki čakati na mrazu.

Zadnje dni se je na družbenih omrežjih bliskovito razširil zapis, ki opozarja, da so bolniki, ki prihajajo na Onkološki inštitut v Ljubljani, prepuščeni čakanju na obravnavo v nehumanih razmerah. Tako naj bi na vstop čakali zunaj pred glavno stavbo, pod manjšim nadstreškom, v mrazu in dežju. Ker gre za ene najtežjih bolnikov, ki so hkrati tudi izredno izpostavljeni morebitnim drugim okužbam, so se ob objavi mnogi zgražali, kako je mogoče, da se to dogaja v razviti državi? "Pacienti z rakom, predvsem tisti, ki z rešilcem iz oddaljenih krajev pridejo predčasno, čakajo več ur na obravnavo na mrzlem, pod enim plinskim grelnikom, ki so se jim zaradi neučinkovitosti pozimi odrekli tudi gostinci na vrtovih," se glasi zapis v objavi. "Najhuje je za starejše bolnike, ki prihajajo od daleč in jih na kemoterapije, obsevanja, slikanja pripeljejo z rešilcem. Slednji vozi ne glede na uro termina in bolnike odloži pod ‘luksuznim’ plinskim grelnikom, kjer se potem onkološki bolniki stiskajo tudi tri ali štiri ure, saj jih ne spustijo v stavbo pred dogovorjeno uro obravnave,"med drugim navaja avtor zapisa.

Zasilni prostori za bolnike in njihove spremljevalce pred vhodom v prostore Onkološkega inštituta v Ljubljani.

Zagotovo je res žalostno opazovati ljudi, ki v teh hladnih dneh postopajo pred različnimi zdravstvenimi ustanovami in čakajo na svojo obravnavo. Tako lahko bolnike opazite tudi na primer pred vhodom v Pediatrično kliniko. Zakaj se dogaja? Zgodba ima, tako kot že mnoge druge, ki so se po družbenih omrežjih bliskovito razširile, dve plati. Prva plat je tesno povezana s samim varnostnim protokolom, ki so ga sprejele zdravstvene ustanove, da bi čim bolje preprečile prenos okužbe koronavirusom. To pomeni, da vsak bolnik dobi uro obravnave, v bolnišnico pa lahko pride največ 15 minut pred dogovorjenim terminom. S tem se prepreči, da bi po nepotrebnem čakal. A se očitno vsi vendarle ne držijo teh ur, zaradi česar se potem zunaj zbere več bolnikov in njihovih svojcev, ki jih zaradi varnosti ne spuščajo v bolnišnične prostore (izjema so spremstva otrok). Druga plat, ki kaže na problem našega zdravstva, pa je povezana s tem, da so mnogi (zlasti onkološki) bolniki odvisni od prevoza z rešilcem. Ti pa pogosto bolnike na obravnavo dostavijo tudi več ur pred terminom, saj kombinirajo različne prevoze in bolnike.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani pojasnjujejo, da - tako kot v drugih zdravstvenih ustanovah - v epidemiji prilagajajo delo predvsem varnosti bolnikov in zaposlenih. "Naš glavni cilj je ohraniti inštitut covid-19 negativen, da lahko zdravljenje bolnikov z rakom poteka nemoteno. To spomladi ni bilo omogočeno vsem centrom tudi v bolj razvitih evropskih državah. Onkološki bolniki so ranljiva skupina, ki je bolj ogrožena za okužbo z novim koronavirusom in tudi za težji potek bolezni covid-19, zato je bil inštitut konec februarja letos med prvimi zdravstvenimi ustanovami z aktivnimi ukrepi za zaščito pred virusom. Po naših izkušnjah in odzivih večina bolnikov in svojcev razume in spoštuje ukrepe." Na vprašanje, ali ni bilo mogoče zagotoviti drugih, notranjih prostorov za neke vrste sprejemno čakalnico, odgovarjajo, da je inštitut v zadnjih letih popolnoma izrabil vse prostorske kapacitete, v času epidemije novega koronavirusa pa se je huda prostorska stiska še toliko bolj izrazila. "Zaradi potrebnih epidemioloških ukrepov smo bili namreč primorani vzpostaviti nova delovišča (klicni center, center za anketiranje bolnikov pred obravnavo, vstopne točke za bolnike in zaposlene, ambulante za izolacijo potencialno okuženih bolnikov, mesto za odvzem brisov ...) in omogočiti potrebno varnostno razdaljo med bolniki in tudi med zaposlenimi," pojasnjujejo na OI.

Nekdanja kolesarnica je preurejena v čakalnico za spremljevalce onkoloških bolnikov.

Tako kot so organizirani pregledi na OI, so malokje! Pacienti smo naročeni na pregled ob določeni uri, ki jo je treba upoštevati! Nekateri je ne in zato občasno pride do zastoja! Kadar sem tam, pa sem pogosto, čakam največ pet minut! Res pa je, da je 'gužva' zjutraj, predno se odprejo vrata in pričnejo z delom /.../ Ljudje, ki so v slabšem zdravstvenem stanju, imajo prednost in gredo naprej! —Mnenje ene od komentark pod objavo fotografije in zapisa na Facebooku.

Ker se zavedajo, da jesen in zima prinašata slabše in predvsem hladnejše razmere, so v minulih tednih uredili nekaj dodatnih sedišč, kolesarnico za zaposlene pa so preuredili v čakalnico za bolnike, ki prihajajo prezgodaj. Tam čakajo tudi njihovi svojci oziroma spremljevalci, ki zaradi zaščitnih ukrepov ne smejo vstopiti v prostore inštituta. Kolesarnico so ogradili in uredili ogrevanje, pridobili in namestili pa so še zabojnike za odvzeme brisov. V prvem valu okužb so v želji, da bi bolniki čim manj čakali na začetek obravnave, začeli preverjanje zdravstvenega stanja bolnikov pred obravnavo, in sicer predhodno po telefonu en do dva dni prej, tako da lahko bolniki čim hitreje vstopijo preko nadzorne triažne točke na inštitut. "Razumemo stisko bolnikov in zagotovimo lahko, da se cel inštitut resnično trudi delati kar najbolje za njih v teh kriznih razmerah. Pozivamo pa tudi mi bolnike, naj prihajajo na OI skladno z navodili – le 15 minut pred obravnavo oziroma 90 minut, če so naročeni na laboratorijske preiskave. Prosimo tudi, da so dosegljivi na telefon 1 do 2 dni pred prihodom za telefonsko preverjanje zdravstvenega stanja in da imajo ob vstopu pripravljeno potrdilo o naročeni obravnavi."

Največ težav s čakanjem imajo tisti bolniki, ki jih na OI pripeljejo z rešilcem. Pogosto so namreč tam precej pred predvideno uro obravnave.

To je res. Oče je ravno končal z obsevanji. Sem iz Pomurja. Pomeni, da ga je vozil rešilec. Do takrat, ko je bil na vrsti, je čakal zunaj, na pločniku ob Ljubljanici. Ko je končal, so ga postavili ven. Vsi so čakali, kar nekaj ljudi, ne glede na vreme. —Mnenje še ene od komentatork.

Večina bolnikov, ki z lastnim prevozom prihaja na obravnavo, se uri sprejema prilagaja, nekaj več čakanja doleti predvsem tiste bolnike, ki jih pred OI pripeljejo z rešilci. Ti namreč dostikrat kombinirajo različne prevoze, kar pomeni, da je bolnik v Ljubljano pripeljan tudi kakšno uro ali več pred sprejemom, zaradi česar mora potem dlje časa zunaj čakati na sprejem. "Glede prevozov bolnikov, ki je sicer že dolgoletna težava, smo že pomladi naslovili dopis na ministrstvo za zdravje, ki se je obrnilo tudi na reševalce, žal sprememb nismo uspeli doseči,"pojasnjujejo na OI. Po pojasnila smo se obrnili tudi na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki plačuje te prevoze, ter na pristojno ministrstvo, a na odgovore še čakamo. Da se obravnava onkoloških bolnikov nadaljuje tudi v času drugega vala, je izredno pomembno, saj so po prvem valu ugotovili, da je število diagnoz raka upadlo, kar je posledica tega, da je manj ljudi poiskalo ustrezno zdravniško pomoč in ne tega, da bi bilo rakavih obolenj manj. Ves čas onkologi tudi opozarjajo, da je nujno, da se zdravljenje onkoloških bolnikov nadaljuje in da ni prekinitev, kar se je zaradi pomanjkanja osebja in tudi preurejanja prostorov, ki se namenja bolnikom s covidom-19, dogaja na številnih drugih oddelkih. "Bolnike, svojce in širšo javnost prosimo za razumevanje, da so vsi ukrepi inštituta namenjeni zagotavljanju varnosti, da lahko izvajamo onkološko zdravljenje, zato prosimo za strpnost in upoštevanje navodil zdravstvenega osebja OI." Upoštevajte navodila osebja V večini zdravstvenih ustanov so zaradi epidemije covida-19 sprejeli številne preventivne ukrepe, s katerimi želijo preprečiti vdor okužbe v ustanovo in hkrati s tem omogočiti nadaljevanje obravnav. Tako praviloma velja, da se držite navodil, ki vam jih skupaj z datumom obravnave posredujejo po pošti ali telefonu. Na preglede ne prihajajte prej kot 15 minut pred obravnavo, s tem se boste izognili čakanju pred stavbo. Naloga vseh nas je, da ravnamo preventivno.