Zunanja ministrica ni naklonjena omejevanju turističnih vizumov za Ruse

Slovenija sicer še ni sprejela stališča do predloga, da bi v okviru sankcij EU proti Rusiji ruskim državljanom prenehali izdajati turistične vizume. Na zunanjem ministrstvu so sredi meseca za STA ob tem napovedali, da bo Slovenija tako kot doslej "iskala rešitve skupaj z državami članicami EU" . O morebitni uvedbi prepovedi pa naj bi konec meseca na neformalnem srečanju govorili zunanji ministri držav članic EU.

"Nisem naklonjena omejevanju turističnih vizumov. Morebitne vizumske omejitve bi preprečile odhod iz države tudi ljudem, ki nasprotujejo Putinovi politiki in želijo zapustiti Rusijo. Menim, da bi bila ukinitev vizumov tvegana poteza, ki bi se lahko vrnila kot bumerang," je dejala ministrica Tanja Fajon v razpravi, ki se je dotaknila tudi predloga o ukinitvi turističnih vizumov za ruske državljane, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Na dan, ko Ukrajina v vojnih razmerah obeležuje dan neodvisnosti, so sicer na panelu govorili o ruski agresiji v Ukrajini ter o grožnji za energetsko in prehransko krizo v Evropi.

V panelni razpravi so sodelovali še avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg , albanski premier Edi Rama, slovaški zunanji minister Ivan Korčok, direktorica Avstrijskega inštituta za evropsko in varnostno politiko Velina Tchakarova ter namestnik vodje Fundacije za odprto družbo Alexander G. Soros .

Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA je zunanji minister Češke, ki trenutno predseduje Svetu EU, Jan Lipavsky v razpravi na istem panelu danes pozval k omejitvi turističnih vizumov za ruske državljane. Meni namreč, da potuje zelo malo Rusov in da so ti pogosto bogataši iz Moskve in Sankt Peterburga, ki niso občutili ruske agresije v Ukrajini. V zvezi s tem je potrebna veliko ostrejša politika, je dejal.

Ministrica Fajon je vnovič obsodila rusko agresijo in se zavzela za čim prejšnje končanje vojne. "Potrebujemo modrost in dolgoročno geopolitično strategijo. Sedanja kriza je nam in svetu pokazala, da je Evropska unija močna, kadar je enotna. To bi moralo biti vodilo nadaljevanja našega geopolitičnega prebujenja," je poudarila.

Govorci so se strinjali, da je EU pokazala enotnost pri odzivu na rusko agresijo na Ukrajino in da bi trenutni geopolitični trenutek veljalo izkoristiti za dolgoročnejše geopolitično delovanje, so še sporočili z MZZ.

Ministrica se je avstrijskemu kolegu zahvalila za vabilo. Gostila ga bo v začetku prihodnjega tedna na 17. Strateškem forumu Bled, kjer bosta sodelovala v razpravi z naslovom Koliko Evrop v Evropski uniji?

Predlog, da bi morale zahodne države prepovedati vstop ruskim državljanom in tako še dodatno pritisniti na režim ruskega predsednika Vladimirja Putina, je v začetku najprej podal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kmalu sta se pozivu pridružili tudi premierki ruskih sosed, finska Sanna Marin in estonska Kaja Kallas. Estonija je nato državljanom Rusije že prenehala izdajati vizume, prepovedala je tudi vstop Rusom z vizumi v turistične, poslovne, športne in kulturne namene, ki so bili izdani v Estoniji.