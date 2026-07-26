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Slovenija

Zunanje ministrstvo kazensko ovadilo Tanjo Fajon in Barbaro Žvokelj

Ljubljana, 26. 07. 2026 21.15 pred eno minuto 4 min branja 32

Avtor:
STA
Tanja Fajon

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdanji ministrici Tanji Fajon in nekdanji generalni sekretarki Barbari Žvokelj. Pri postopku nominacije nekdanje zunanje ministrice za predstavnico EU za Sahel naj bi glede na navedbe prišlo do hudih kršitev zakonodaje.

Po informacijah Planet TV se zdajšnje vodstvo ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) v kazenski ovadbi skoraj v celoti opira na pravno mnenje vladne službe za zakonodajo, ki so jo zaprosili za pravno mnenje. Ta je ugotovila, da nekdanja generalna sekretarka na ministrstvu Barbara Žvokelj ni imela pristojnosti, da bi mimo vlade uradno nominirala svojo nadrejeno Tanjo Fajon za predstavnico EU za Sahel.

To v ovadbi poudarja tudi ministrstvo, češ da je vlada namreč edini organ, ki v skladu z zakonom zastopa državo ter zanjo opravlja ustanoviteljska upravičenja in kadrovska opravila, o omenjeni kandidaturi pa nikoli ni odločala. Kandidatura prav tako ni bila obravnavana na vladni komisiji za kadrovske in administrativne zadeve, z njo pa ni bil seznanjen niti pristojni odbor državnega zbora, čeprav je bil v času kandidature že polno operativen, poroča Planet TV.

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V kazenski ovadbi so po poročanju omenjene televizije zapisani tudi očitki, da so vsi postopki in komunikacija v zvezi s kandidaturo potekali neposredno med Tanjo Fajon in Bojano Žvokelj preko elektronske pošte, brez uporabe običajnih diplomatskih poti in brez vključitve diplomatsko-konzularnih predstavništev RS. Na MZEZ izrecno navajajo, da je bil takšen postopek izveden povsem drugače od primerljivih postopkov v preteklosti in predstavlja odstop od ustaljene institucionalne prakse države, dodajajo.

Kot izhaja iz argumentacije ovadbe je predvsem obremenjujoča vsebina nominacijskega pisma, pod katerega se je podpisala Žvokelj. "V čast mi je predlagati vršilko dolžnosti podpredsednico vlade ter ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon," naj bi po poročanju televizije pisalo v pismu. Po mnenju ministrstva je Žvokelj s tem sama izvedla formalni akt nominacije kandidatke v imenu države, kar po pravni naravi predstavlja prekoračitev meja njenih uradnih pravic.

V ovadbi, o kateri poroča tudi več spletnih portalov, jima še očitajo, da sta ministrstvo in vlado prikrajšali za zakonit, transparenten in institucionalno pravilen postopek izbire kandidata ter kršili temeljne postulate pravne države, čeprav sta se po oceni ministrstva obe zavedali, da za to nimata pristojnosti in da je postopek neskladen z ustaljeno prakso ter s slovenskim pravnim redom, poročajo.

Fajon: Politično obračunavanje z nasprotnim političnim polom

Tanja Fajon je v odzivu na svojem Facebook profilu zatrdila, da je bil postopek njene kandidature izpeljan zakonito in strokovno, v skladu s preteklo prakso ministrstva, kar bo tudi dokazano pred pristojnimi organi. Ker z vsebino kazenske ovadbe ni seznanjena, pa je ne more podrobneje komentirati, je zapisala, ob tem pa dodala, da je jasno, da je kazenska ovadba zgolj pretveza za politično obračunavanje z nasprotnim političnim polom in drugače mislečimi.

Po slovenski zakonodaji ni pravne zahteve, da bi morala vlada odobriti individualno kandidaturo za položaj posebnega predstavnika EU, ali katerokoli drugo napotitev slovenskega državljana v mednarodno organizacijo, je zatrdila.

Tanja Fajon
Tanja Fajon
FOTO: AP

Slovenska zakonodaja sicer po njenem določa interni postopek za nominacije v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije na podlagi zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, vendar se ta pravni okvir ne uporablja za napotitev nosilcev funkcij izvršilne veje oblasti. Ob tem je posebej poudarila, da je šlo za individualno kandidaturo in ne za kandidaturo Republike Slovenije.

Kot je še dodala Fajon, slovenska notranja zakonodaja prav tako ne zahteva soglasja vlade za napotitev posameznikov v mednarodne organizacije. Slovenija je v preteklosti že predlagala kandidata za položaj posebnega predstavnika EU, zato smo sledili ustaljeni domači praksi na tem področju. Tudi praksa pri primerljivih imenovanjih v okviru institucij EU na primer pri kandidaturah slovenskih predstavnikov za visoke diplomatske položaje v EU po njenih besedah ni zahtevala predhodnega soglasja vlade, pri čemer se relevantna zakonodaja v vmesnem času ni spremenila.

"Posledično je bila moja kandidatura v celoti skladna tako s slovensko zakonodajo kot z ustaljeno upravno prakso. Ne obstaja pravna podlaga za sklep, da bi bil postopek kandidature v nasprotju s slovenskim pravnim redom," je še dodala Fajonova.

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KOMENTARJI32

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klop12
26. 07. 2026 21.59
Zeeeeeh
Odgovori
+1
1 0
blue3dragon
26. 07. 2026 21.58
Ni ji uspelo pobegniti na boljšo službo v EU. Pa tako je ženski klan v EU navijal zanjo...
Odgovori
-1
0 1
tech
26. 07. 2026 21.57
Kdaj bo nova vlada zbrala pogum in ovadila odgovorne za znamenito stavbo na Litijski? Tu verjetno ne smejo dregnit.
Odgovori
+1
1 0
blazter
26. 07. 2026 21.55
Ja bravo. Je treba tega? Resnično dno je trenutno obnašanje in člani vlade.
Odgovori
+2
2 0
luckyss.1
26. 07. 2026 21.54
Pravilno. Fajonovoa se kar pase po teh položajih čeprav ni izvoljena. dovolj je.
Odgovori
+1
1 0
Vsevedni Joža
26. 07. 2026 21.54
A so Kajzerja tudi ovadili ker je cicija in je zlorabil depešni sistem?
Odgovori
+1
1 0
kala 09
26. 07. 2026 21.53
Edino pravilno,do kdaj bo še Tanja drek mešala.
Odgovori
+4
4 0
golobove drobtinice
26. 07. 2026 21.50
Veze in poznanstva, roka roko umije...
Odgovori
+2
2 0
MasteRbee
26. 07. 2026 21.45
En mesec do aresta.
Odgovori
+2
4 2
Vsevedni Joža
26. 07. 2026 21.55
Se pravi gre Kajzer srdeti zaradi zlorabe depešnega sistema?
Odgovori
0 0
SOKI
26. 07. 2026 21.41
Sodelovanja z izraelsko varnostno službo za potrebe vpliva na volitve ne bomo preganjali, niti trgovanja z orožjem za svoj račun v času zasedanja položaja obrambnega ministra, te tehnikalije pa bomo. Tale tip na zunanjem pa tudi ne ve prepoznati kaj nam bolj koristi, da imamo predstavnika ali pa da ga sploh nimamo. Perverzno.
Odgovori
-6
7 13
Morgoth
26. 07. 2026 21.47
Dajmo raje preganjat svinjarije, ki so bile razkrite.
Odgovori
+5
6 1
lakala28
26. 07. 2026 21.41
Ko vlada prevarantov s podporo parlamenta pod vodstvom obsojenega goljufa piše kazenske ovadbe, je znamnje, da smo dosegli dno v korupciji, pokvarjenosti in potvarjanju dejstev, Nižje ne gre, mijić je igračka v peskovniku v primerjavi s tem.
Odgovori
-6
5 11
NeXadileC
26. 07. 2026 21.39
A kaj je s Kosovo, ki je tudi v Bruselj šla po enih čudnih poteh?
Odgovori
+8
12 4
kakorkoliže
26. 07. 2026 21.37
Medtem pa primer Mijić ni huda kršitev zakonodaje. Predsednik parlamenta in vlade se posmehujeta in norčujeta iz delovnih ljudi.
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-1
9 10
lakala28
26. 07. 2026 21.42
Predvsem pa iz butalcev, ki so to volili. Plemič Zmago ima prav!
Odgovori
+2
7 5
biggie33
26. 07. 2026 21.36
Vrag je odnesel šalo.. tudi Musarjeva je vpletena, saj je Žvokeljevo, le nekaj dni kasneje, imenovala za veleposlanico na Danskem.. to ne more biti naključje!!
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+10
16 6
zaza regović
26. 07. 2026 21.30
Bodo jo res v Sahel
Odgovori
-1
2 3
lakala28
26. 07. 2026 21.30
Kaj pa faksimile depeše pod strogo zaupno jajotu na mizo? Šolska zloraba položaja. Ker je zvozil le z odstavitvijo, sedaj kaže svoje nizkotne mišice. Poden od podna ta židovski vrtalec pod trtico v imenu jajota.
Odgovori
-1
8 9
damy1972
26. 07. 2026 21.30
Sej se bodo opravičile pa bo....
Odgovori
-2
4 6
tincoop
26. 07. 2026 21.30
Po janšistično je ženska samo za štedilnik in za rojevanje. Se spravljajo na Tanjo, Alenko, Tamaro.... pravi junaki!
Odgovori
+1
11 10
lakala28
26. 07. 2026 21.42
Logično, če pa urška kar naprej dobiva novo kuhinjo.
Odgovori
-2
2 4
Smartička
26. 07. 2026 21.29
Fuj levičarke laznjive
Odgovori
+8
17 9
dron
26. 07. 2026 21.37
Desnuharka v vrsto za razvajanje svojega sektaškega vodjo😉
Odgovori
-3
5 8
Smartička
26. 07. 2026 21.44
Moj vodja je žal l.1945 odsel iz tega sveta
Odgovori
-1
2 3
lakala28
26. 07. 2026 21.28
Takšnih pokvarjencev v zgodovini Slovenije na ablasti še nismo imeli. Lastne ljudi ovajajo zaradi fovšije in zaničevanja. Vlada dr. Goloba je imela še kako prav, ko je tega krjavlja na čelu zunanjega ministrstva odstavila. Bil je za zapreti, zaradi zlorabe položaja, a so mu to prizanesli. Ta izm-eček ne prizanaša nikomur v imenu bolnika, ki modro v ozadju na tiho vse niti vleče. Grozljivka pod taktirko vlade prevarantov in parlamenta na čelu z obsojenim goljufom. Hvala vsem, ki ste to izvolili!
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-5
9 14
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