Slovenija

Zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo iransko veleposlanico

Ljubljana, 13. 01. 2026 15.45 pred 9 minutami 2 min branja 7

Avtor:
T.H.
Slovensko zunanje ministrstvo

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je poklicalo na pogovor iransko veleposlanico, na katerem je poudarilo resno zaskrbljenost Slovenije glede trenutnih razmer v Iranu. Veleposlanici Marzieh Afkham je bilo sporočeno, da Slovenija zelo pozorno spremlja razvoj dogodkov v Iranu, zlasti številna poročila o nasilju in nesorazmerni uporabi sile iranskih oblasti proti mirnim protestnikom po državi. Naprošena je bila tudi, da sporočila Slovenije nemudoma posreduje pristojnim oblastem v Teheranu.

Slovenija je globoko zaskrbljena zaradi verodostojnih poročil o smrtnih žrtvah, ustrahovanju s strani varnostnih sil, samovoljnih aretacijah in pridržanjih ter zaradi resnih omejitev temeljnih pravic in svoboščin, so sporočili iz MZEZ.

Iranska zastava
Iranska zastava
FOTO: Shutterstock

Kot pravijo, je Slovenija iranski veleposlanici Marzieh Afkham jasno sporočila, da se v celoti pridružuje stališču Evropske unije ter izraža solidarnost z iranskim prebivalstvom pri uresničevanju njegovih legitimnih prizadevanj. Ob tem ostro obsojajo uporabo sile in ustrahovanje posameznikov, ki uresničujejo pravico do mirnega zbiranja in svobode izražanja, ter poudarjajo, da takšna ravnanja niso sprejemljiva.

Iranske oblasti je Slovenija pozvala, naj nemudoma prenehajo z nasiljem nad mirnimi protestniki, spoštujejo svoje mednarodne obveznosti na področju človekovih pravic ter zagotovijo zaščito pravic do svobode izražanja, združevanja in mirnega zbiranja. Prav tako je bila izražena zahteva po takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh oseb, pridržanih izključno zaradi mirnega izražanja mnenj ali sodelovanja na mirnih shodih, dodajajo na MZEZ.

Slovensko zunanje ministrstvo
Slovensko zunanje ministrstvo
FOTO: Bobo

Veleposlanici je bilo dodatno poudarjeno, da Slovenija pričakuje zagotovitev prostega pretoka informacij, vključno z neomejenim dostopom do interneta in komunikacijskih storitev, ter spoštovanje obveznosti države sprejemnice v skladu s 27. členom Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih glede nemotene in varne komunikacije diplomatskih misij.

Ministrstvo je izrazilo tudi zaskrbljenost, da bi lahko trenutni dogodki v Iranu negativno vplivali na regionalno stabilnost, ter poudarilo pomen zadržanosti, dialoga in diplomacije, vključno z nadaljevanjem dialoga o iranskem jedrskem programu.

Preberi še V Iranu več trupel kot odgovorov

Veleposlanike Irana so na pogovor poklicale tudi Finska, Španija in Nizozemska.

veleposlanica Iran ministrstvo

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
13. 01. 2026 16.05
Iz Bru so ukazali, dajte jo povabit na kavo in ratluk, pa naredite iz tega pomp.
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
13. 01. 2026 16.04
Fajonka se spet meša kje se nas nič ne tiče. Naj raje prekine diplomatske odnose z Ukraino kamor po nepotrebnem odtekajo naše milijarde evrov.
Odgovori
+1
2 1
puspan
13. 01. 2026 16.11
Egoist.
Odgovori
-1
0 1
bb5a
13. 01. 2026 16.00
Jst sem pa predvsem globoko zaskrbljen kakšni bukovci vodijo našo državo...
Odgovori
+3
3 0
Kod.
13. 01. 2026 15.47
Tanja nič povedala,utrujena od zborovanj 😁
Odgovori
+5
5 0
bandit1
13. 01. 2026 16.04
Se pripravlja na svojo ohcet. Ne jo motit.
Odgovori
+1
1 0
Lenart Čaubi
13. 01. 2026 16.17
S ketero partnerico pa.
Odgovori
0 0
bibaleze
