Zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo iransko veleposlanico

Slovenija je globoko zaskrbljena zaradi verodostojnih poročil o smrtnih žrtvah, ustrahovanju s strani varnostnih sil, samovoljnih aretacijah in pridržanjih ter zaradi resnih omejitev temeljnih pravic in svoboščin, so sporočili iz MZEZ.

Kot pravijo, je Slovenija iranski veleposlanici Marzieh Afkham jasno sporočila, da se v celoti pridružuje stališču Evropske unije ter izraža solidarnost z iranskim prebivalstvom pri uresničevanju njegovih legitimnih prizadevanj. Ob tem ostro obsojajo uporabo sile in ustrahovanje posameznikov, ki uresničujejo pravico do mirnega zbiranja in svobode izražanja, ter poudarjajo, da takšna ravnanja niso sprejemljiva.

Iranske oblasti je Slovenija pozvala, naj nemudoma prenehajo z nasiljem nad mirnimi protestniki, spoštujejo svoje mednarodne obveznosti na področju človekovih pravic ter zagotovijo zaščito pravic do svobode izražanja, združevanja in mirnega zbiranja. Prav tako je bila izražena zahteva po takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh oseb, pridržanih izključno zaradi mirnega izražanja mnenj ali sodelovanja na mirnih shodih, dodajajo na MZEZ.