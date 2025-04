Zunanje ministrstvo ne izključuje prepovedi vstopa v Slovenijo za Dodika

Izpostavili so le, da je v interesu Slovenije in EU, da BiH napreduje na svoji evropski poti kot enotna, ozemeljsko celovita in demokratična država. Pri tem so poudarili, da si bo Slovenija še naprej prizadevala za usklajene odzive na ravni EU, poroča omenjeni portal.

Prepoved naj bi veljala tudi za predsednika vlade Republike Srbske Radovana Viškovića in predsednika narodne skupščine te entitete BiH Nenada Stevandića. Po poročanju medijev v BiH bi sicer prepoved vstopa za trojico politikov lahko sprejele tudi nekatere druge članice EU, med njimi Francija in Švedska.

Da bosta Avstrija in Nemčija Dodiku prepovedali vstop v državo, sta v sredo med obiskom v Sarajevu v skupni izjavi napovedali avstrijska zunanja ministrica Beate Meinl-Reisinger in nemška državna sekretarka za evropske zadeve Anna Lührmann .

Po ocenah nekaterih virov portala obstaja velika verjetnost, da bo Nemčiji in Avstriji sledila tudi Slovenija. Drugi sogovorniki portala so opozorili, da je uvedba državnih sankcij proti posameznikom v Sloveniji izjemno zapleten postopek, ki v zgodovini samostojne Slovenije še ni bil izpeljan.

Dodik je bil konec februarja nepravnomočno obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Spričo obsodbe so oblasti v Republiki Srbski sprejele več ustavno spornih zakonov in tako povzročile eno največjih povojnih političnih in pravosodnih kriz v državi.