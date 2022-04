Zunanje ministrstvo nima podatkov, da bi bil v Keniji res ubit Slovenec

Kenijski mediji so sicer podrobno opisali, kaj se je zgodilo. 56-letnik je bil skupaj s svojim dekletom in voznikom na večerji v enem izmed klubov v prestolnici, nato pa so se okoli polnoči odpravili proti domu. Prevozili so nekaj kilometrov proti naselju Mlolongo, ko so se ustavili ob cesti, da bi voznik izstopil in sopotniku predal volan, dekle pa je med menjavo stopilo na stran, da bi opravilo telefonski klic.

Moška sta jo čakala pri avtomobilu, ko sta se iz teme prikazala dva oborožena moška in od žrtve, ki je takrat že sedela na voznikovem sedežu, zahtevala denar in mobilni telefon. 56-letnik naj bi se temu uprl, denarnico naj bi vrgel na zadnji sedež in se skušal otresti roparjev, ki sta vanj uperila pištolo.

Dekle se je takrat vrnilo, voznik je prosil za milost, vendar je eden izmed roparjev pritisnil na sprožilec in 56-letnika zadel v predel prsnega koša. Nato je segel po njegovem telefonu in denarnici, v kateri naj bi bilo približno 700 evrov v lokalni valuti, s pajdašem pa sta vzela še mobilna telefona dekletu in vozniku, prav tako tudi dekletovo torbico, preden sta spet izginila v noč.

Policija storilca še vedno išče.