Slovenija

Zunanje ministrstvo odsvetuje vsaj nenujna potovanja v Tanzanijo

Ljubljana, 01. 11. 2025 16.20 | Posodobljeno pred 23 minutami

STA
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve odsvetuje vsa potovanja v Tanzanijo iz turističnih in drugih razlogov, ki niso nujna, so sporočili in opozorili, da se je stopnja varnostnega tveganja za državo dvignila na visoko stopnjo previdnosti. V državi so ta teden ob spornih volitvah izbruhnili protesti in nemiri.

Protesti v Tanzaniji
Protesti v Tanzaniji FOTO: Profimedia

"Vsem, ki se tam nahajajo, svetujemo, da ostanejo na varnem, dokler si ne uredijo odhoda iz države. Potovanje po cesti je lahko nepredvidljivo," je opozorilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Že v petek je MZEZ slovenske državljane, ki se mudijo na območju Tanzanije pozvalo k previdnosti. Svetovali so jim izogibanje območjem, kjer se zbira večje število ljudi, ter jih pozvali, naj se javijo ministrstvu oziroma njegovi dežurni službi.

V državi se je po njihovih informacijah nahajalo približno 50 do 60 slovenskih državljanov, večina jih tam dopustuje s turističnimi agencijami. Opozarjajo, da prihaja tudi do motenj v letalskem prometu.

Preberi še Opozicija v Tanzaniji: Na protestih ubitih 700 ljudi

V Tanzaniji so protesti in nemiri izbruhnili v sredo, ko so v državi potekale predsedniške in parlamentarne volitve. Zaradi kazenskih pregonov ali prepovedi se na njih niso mogli potegovati glavni tekmeci trenutne predsednice Samie Suluhu Hassan, kar je sprožilo jezo in obtožbe nepoštenih volitev.

Oblasti so v odziv prekinile internetne povezave in uvedle policijsko uro. Po navedbah opozicije je bilo v odzivu varnostnih sil ubitih več sto ljudi, vlada nasilje zanika.

ministrstvo potovanje tanzanija nevarnost
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
300 let do specialista
01. 11. 2025 16.46
+1
Pa glih po fasngo smo nameraval v Tanzanijo
ODGOVORI
1 0
Ricola Swiss
01. 11. 2025 16.42
+1
A Fajonova že ve, da ne bi slučajno šla ker smo zelo zaskrbljeni za njeno varnost.
ODGOVORI
1 0
cecen
01. 11. 2025 16.35
+2
Tanzanijski kolesarji?
ODGOVORI
2 0
vlahov
01. 11. 2025 16.34
+2
Kmalu bomo lahko brez viz dopustovali v Tanzaniji.
ODGOVORI
2 0
konc
01. 11. 2025 16.32
+6
In kaj naj bi počel v Tanzaniji? Saj nisem Fajonka, da bi delal norca tam iz sebe.
ODGOVORI
6 0
