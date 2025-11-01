Zunanje ministrstvo odsvetuje vsaj nenujna potovanja v Tanzanijo

"Vsem, ki se tam nahajajo, svetujemo, da ostanejo na varnem, dokler si ne uredijo odhoda iz države. Potovanje po cesti je lahko nepredvidljivo," je opozorilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.
Že v petek je MZEZ slovenske državljane, ki se mudijo na območju Tanzanije pozvalo k previdnosti. Svetovali so jim izogibanje območjem, kjer se zbira večje število ljudi, ter jih pozvali, naj se javijo ministrstvu oziroma njegovi dežurni službi.
V državi se je po njihovih informacijah nahajalo približno 50 do 60 slovenskih državljanov, večina jih tam dopustuje s turističnimi agencijami. Opozarjajo, da prihaja tudi do motenj v letalskem prometu.
V Tanzaniji so protesti in nemiri izbruhnili v sredo, ko so v državi potekale predsedniške in parlamentarne volitve. Zaradi kazenskih pregonov ali prepovedi se na njih niso mogli potegovati glavni tekmeci trenutne predsednice Samie Suluhu Hassan, kar je sprožilo jezo in obtožbe nepoštenih volitev.
Oblasti so v odziv prekinile internetne povezave in uvedle policijsko uro. Po navedbah opozicije je bilo v odzivu varnostnih sil ubitih več sto ljudi, vlada nasilje zanika.
