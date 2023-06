V Evropi in ZDA pozorno spremljajo dogajanje v Rusiji. Tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) in slovenskem veleposlaništvu v Moskvi razvoj dogajanja v Rusiji pozorno spremljajo, so sporočili z ministrstva. Kot dodajajo, je ministrstvo doslej odsvetovalo vsa potovanja v Rusijo in državljane, ki so tam, pozvalo k vrnitvi domov. Zaenkrat se nanje sicer ni obrnil še nihče. V primeru konkretnih zaprosil se nameravajo temu primerno odzvati, so še zapisali.

Vlada prek operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost aktivno spremlja dogajanje v Rusiji in je v stiku z zavezniškimi in partnerskimi državami. V zvezi s tem opozarja na še vedno veljavno opozorilo , da se odsvetuje vsa potovanja na območje Rusije, pa so sporočili z Vlade RS. Šarec: Gre za notranje zadeve Rusije, mi še naprej podpiramo Ukrajino Obrambni minister Marjan Šarec je v odzivu na dogajanje v Rusiji, kjer je prišlo do oboroženega upora skupine Wagner, dejal, da gre za notranje zadeve Rusije, Slovenija pa da še vedno podpira Ukrajino v njenem boju za ozemeljsko celovitost. "Gre za notranje zadeve Rusije, očitno se soočajo s težavami. Mi še naprej podpiramo Ukrajino v njenem boju za ozemeljsko celovitost, za suverenost, to je za nas pomembno. Evropska unija, tudi zveza Nato in seveda Slovenija spremljamo dogajanje," je Šarec povedal ob robu današnje posebne slovesnosti ob povišanju načelnika generalštaba Slovenske vojske generalmajorja Roberta Glavaša v čin generalpodpolkovnika. icon-expand Marjan Šarec FOTO: Luka Kotnik V Evropi in ZDA pozorno spremljajo dogajanje v Rusiji EU pozorno spremlja razmere v Rusiji in ostaja v stiku z evropskimi voditelji in partnerji držav članic skupine G7, je v tvitu zatrdil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Podobno sporočilo o spremljanju razmer prihaja iz več evropskih držav, med drugim Nemčije in Francije, ter iz ZDA. Kijev v dogajanju vidi dokaz šibkosti Rusije. Michel je po uporu proti vojaškemu vodstvu, ki ga je ponoči sprožil vodja zasebne vojske ruskih plačancev Wagner Jevgenij Prigožin, dodal, da je nastala situacija očitno notranje rusko vprašanje. "Naša podpora Ukrajini in ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu je neomajna," je še zapisal. Nadaljnjo podporo Ukrajini je potrdil tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Dodal je, da se je z zunanjimi ministri skupine G7 po telefonu že pogovarjal o razmerah v Rusiji. Pred ponedeljkovim srečanjem zunanjih ministrov EU po njegovih besedah potekajo usklajevanja znotraj unije. Aktiviral je tudi že center za odzivanje v krizah, je sporočil. Latvija je v odgovor že zaprla meje za ruske državljane. Kot so sporočile oblasti vstop za tiste, ki Rusijo zapuščajo zaradi zadnjih dogodkov, ne bo omogočen. Tudi Estonija je okrepila nadzor na mejah. Pozorno situacijo spremljajo tudi na Poljskem, kjer so povečali pripravljenost. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v tvitu potrdil pogovore v okviru skupine G7 in dodal, da bodo ZDA glede nadaljnjega razvoja razmer ostale v stiku z zavezniki in partnerji. PREBERI ŠE Ruska vojska napada iz zraka. Wagner: Začetek državljanske vojne Francoski premier Emmanuel Macron medtem pozorno spremlja razmere v Rusiji, so danes sporočili iz njegovega urada. "Še naprej smo osredotočeni na podporo Ukrajini," so sporočili iz Elizejske palače. Dogajanje v državi podrobno spremlja tudi Nemčija, je sporočil tiskovni predstavnik vlade. Italijanska premierka Giorgia Meloni v uporu Wagnerja vidi dokaz za to, da je ruska agresija nad Ukrajino pripeljala v nestabilnost Rusije. Razmere spremljajo, Italijane v Rusiji pa pozivajo k previdnosti. Podobno opozorilo je Britancem v Rusiji podal London, kjer premier Rishi Sunak prav tako zagotavlja, da razmere spremljajo. Vse strani pozivajo k odgovornemu ravnanju in zaščiti civilistov, je dodal za BBC. PREBERI ŠE Putin: Prevaral nas je. Prigožin: Smo domoljubi, ne bomo se predali Vodja najemniške vojske Wagner Jevgenij Prigožin je po mesecih vse večjih napetosti z ruskim obrambnim ministrstvom in domnevnem napadu na njegove enote ponoči sprožil upor proti vodstvu ruske vojske. Zjutraj so njegove enote zavzele vojaške objekte v Rostovu na Donu, od koder Rusija usmerja svojo agresijo nad Ukrajino. Bili naj bi na poti proti Moskvi, kjer so oblasti razglasile protiteroristično operacijo. Izvajajo poostrene varnostne ukrepe in nadzor.