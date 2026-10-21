MZEZ Slovencem v Franciji in Milanu svetuje dodatno previdnost

Po protestih, ki so dele Francije zajeli minuli konec tedna in se ponekod, med drugim v Parizu, sprevrgli v nasilne izgrede, zunanje ministrstvo ocenjuje, da verjetnost njihovega nadaljevanja ostaja velika. Slovencem v državi zato še naprej svetujejo dodatno previdnost, izogibanje izobraževalnim ustanovam in krajem, kjer potekajo protesti, ter spremljanje in upoštevanje navodil lokalnih oblasti. Opozarjajo tudi, da so francoske oblasti v nekaterih mestih, med njimi Parizu, Bordeauxu, Marseillu, Lillu in Nici, uvedle policijsko uro.

Spričo novih napovedi, že za to soboto, kot veliko ocenjujejo tudi verjetnost nadaljevanja protestov v Milanu. Poleg dodatne previdnosti svetujejo izogibanje krajem, kjer so napovedani protesti, ter spremljanje in upoštevanje navodil lokalnih oblasti, so zapisali na omrežju X in spletni strani. Glede varnosti v Italiji opozarjajo še, da je zaradi protestov avtoprevoznikov in kmetov ter posledičnih cestnih in pristaniških blokad na jugu države ohromljena oskrba z živili in gorivom. Potnikom svetujejo, da redno preverjajo prometne informacije, pravočasno natočijo gorivo in se izogibajo protestom in blokadam.