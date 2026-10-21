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Slovenija

MZEZ Slovencem v Franciji in Milanu svetuje dodatno previdnost

Ljubljana, 21. 10. 2026 12.39 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
STA K.H.
Protesti v Milanu

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zaradi protestov, ki naj bi se v prihodnjih dneh še nadaljevali, slovenskim državljanom v Franciji in na območju italijanskega Milana svetuje dodatno previdnost in upoštevanje navodil lokalnih oblasti.

Po protestih, ki so dele Francije zajeli minuli konec tedna in se ponekod, med drugim v Parizu, sprevrgli v nasilne izgrede, zunanje ministrstvo ocenjuje, da verjetnost njihovega nadaljevanja ostaja velika.

Slovencem v državi zato še naprej svetujejo dodatno previdnost, izogibanje izobraževalnim ustanovam in krajem, kjer potekajo protesti, ter spremljanje in upoštevanje navodil lokalnih oblasti. Opozarjajo tudi, da so francoske oblasti v nekaterih mestih, med njimi Parizu, Bordeauxu, Marseillu, Lillu in Nici, uvedle policijsko uro.

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Spričo novih napovedi, že za to soboto, kot veliko ocenjujejo tudi verjetnost nadaljevanja protestov v Milanu. Poleg dodatne previdnosti svetujejo izogibanje krajem, kjer so napovedani protesti, ter spremljanje in upoštevanje navodil lokalnih oblasti, so zapisali na omrežju X in spletni strani.

Glede varnosti v Italiji opozarjajo še, da je zaradi protestov avtoprevoznikov in kmetov ter posledičnih cestnih in pristaniških blokad na jugu države ohromljena oskrba z živili in gorivom. Potnikom svetujejo, da redno preverjajo prometne informacije, pravočasno natočijo gorivo in se izogibajo protestom in blokadam.

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Protesti, na katerih je minuli konec tedna okrog pol milijona ljudi zahtevalo večja vlaganja v šolstvo in druge javne storitve, so se v več mestih v Franciji sprevrgli v najhujše ulične nasilje v več letih. Za soboto, ko je napovedan nov val demonstracij, vlada zagotavlja, da je pripravila obsežne varnostne ukrepe in okrepila prisotnost policije.

Tudi proteste v Milanu in več drugih mestih v Italiji so minuli konec tedna zaznamovali spopadi s policijo, izgredi, vandalizem, plenjenje in ropanje trgovin. Vlada med drugim namerava na ulice lombardijske prestolnice poslati 500 vojakov.

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KOMENTARJI2

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Ben Hur
21. 10. 2026 14.47
Ja kako to, ce so pa po vecini miroljubni protesti. looool
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Thor10
21. 10. 2026 14.44
Še malo pa bo to vse normalno. Kdor je za te stvari odgovoren bi moral plačati visoko ceno.
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