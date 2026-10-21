MZEZ Slovencem v Franciji in Milanu svetuje dodatno previdnost

Po protestih, ki so dele Francije zajeli minuli konec tedna in se ponekod, med drugim v Parizu, sprevrgli v nasilne izgrede, zunanje ministrstvo ocenjuje, da verjetnost njihovega nadaljevanja ostaja velika.
Slovencem v državi zato še naprej svetujejo dodatno previdnost, izogibanje izobraževalnim ustanovam in krajem, kjer potekajo protesti, ter spremljanje in upoštevanje navodil lokalnih oblasti. Opozarjajo tudi, da so francoske oblasti v nekaterih mestih, med njimi Parizu, Bordeauxu, Marseillu, Lillu in Nici, uvedle policijsko uro.
Spričo novih napovedi, že za to soboto, kot veliko ocenjujejo tudi verjetnost nadaljevanja protestov v Milanu. Poleg dodatne previdnosti svetujejo izogibanje krajem, kjer so napovedani protesti, ter spremljanje in upoštevanje navodil lokalnih oblasti, so zapisali na omrežju X in spletni strani.
Glede varnosti v Italiji opozarjajo še, da je zaradi protestov avtoprevoznikov in kmetov ter posledičnih cestnih in pristaniških blokad na jugu države ohromljena oskrba z živili in gorivom. Potnikom svetujejo, da redno preverjajo prometne informacije, pravočasno natočijo gorivo in se izogibajo protestom in blokadam.
Protesti, na katerih je minuli konec tedna okrog pol milijona ljudi zahtevalo večja vlaganja v šolstvo in druge javne storitve, so se v več mestih v Franciji sprevrgli v najhujše ulične nasilje v več letih. Za soboto, ko je napovedan nov val demonstracij, vlada zagotavlja, da je pripravila obsežne varnostne ukrepe in okrepila prisotnost policije.
Tudi proteste v Milanu in več drugih mestih v Italiji so minuli konec tedna zaznamovali spopadi s policijo, izgredi, vandalizem, plenjenje in ropanje trgovin. Vlada med drugim namerava na ulice lombardijske prestolnice poslati 500 vojakov.
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