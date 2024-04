Zunanje ministrstvo spremenilo stopnjo tveganja za Iran: Zapustite državo

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je za potovanja v Iran spremenilo stopnjo tveganja. "Zaradi zaostrenih varnostnih razmer v Iranu slovenskim državljanom, ki se morebiti še nahajajo v Iranu, svetujemo, da v lastni organizaciji in na varen način zapustijo državo," so sporočili. Ob tem pa so dodali, da so sicer zaradi zaostrovanja političnih napetosti v regiji že pred tem odsvetovali vsa potovanja v Iran.

Morebiten izraelski napad na ozemlje Irana bi pomenil novo hudo zaostritev krize na Bližnjem vzhodu. Potem ko je Iran v povračilnem napadu zaradi uničenja njihovega konzulata v Damasku v noči na nedeljo z droni in raketami ciljal Izrael, so številne svetovne vlade pozivale izraelske oblasti, naj vendarle poskrbijo za umiritev napetosti.

"Skrb za varnost sopotnikov, vodnikov in naših partnerjev je ena izmed temeljnih nalog Agencije Oskar. V tem trenutku nimamo v Iranu nobenih potnikov in jih preko prvomajskih praznikov tudi ne bomo imeli," so pojasnili v Agenciji Oskar. Čeprav imajo na spletni strani še vedno razpisano potovanje v Iran za prvomajske praznike, pa so nam za naš portal potrdili, da so potovanje v luči razmer že odpovedali, potnike pa preusmerili. Koliko potnikov je bilo prijavljenih za odpovedano potovanje v Iran, nam sicer niso povedali.

Slovenske turistične agencije, ki sicer organizirajo potovanja v Iran, so v tem obdobju previdne. Tiste, ki so se odzvale povpraševanju STA, med prvomajskimi počitnicami skupin v to državo ne bodo vodile.

Na spletni strani ministrstva sporočajo, da so politične razmere v Iranu nestabilne. Prav tako opozarja, da so prisotne nenehne regionalne napetosti. Vsem zato svetujejo, da v primeru kakršnih koli incidentov spremljajo medijska poročila in upoštevajo nasvete lokalnih oblasti ter lokalnih stikov, kot so hotelsko osebje ali organizatorji izletov.

Čeprav je Izrael s pomočjo zaveznic z ZDA na čelu prestregel veliko večino iranskih izstrelkov, je iranska vojska v nedeljo sporočila, da je z napadom izpolnila vse svoje cilje. V Teheranu so ZDA in Izrael ob tem posvarili, naj se izogneta nadaljnjim ukrepom, saj da bo v nasprotnem sledil še mnogo močnejši odgovor.

"Potovanja v Iran imamo razpisana, vendar smo zaostritev odnosov predvidevali, zato smo prodajo tega potovanja ustavili že pred nekaj časa," so navedli tudi v turistični agenciji Vard Turizem.

V turistični agenciji Ars Longa pa so poudarili, da politični situaciji na vzhodu in v širši regiji sledijo že od lanskega oktobra in so zaradi negotove situacije preventivno odpovedali potovanja na Bližnji vzhod. "Tako trenutno nimamo potnikov v Iranu, Izraelu, Jordaniji in Libanonu," so dodali.

Prvomajski termin za potovanje v Iran ima razpisanega tudi turistična agencija Shappa, kjer pa so za portal 24ur.com povedali, da so v "procesu odpovedi potovanja". Nanj je bilo sicer prijavljenih 20 potnikov, ki so jim že sporočili, da bodo potrebne določene spremembe. Trenutno svetujejo, da potovanje za isto destinacijo prestavijo na kasnejši termin.

Pri agenciji Shappa bodo sicer termine za potovanje v Iran, ki so napovedani kasneje v letu, ohranili, saj kot pravijo, se "stvari spreminjajo z danes na jutri". Razmere bodo tako morda septembra, ko je napovedan prvi naslednji termin, popolnoma drugačne, pravijo.