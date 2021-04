Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije o sodelovanju v severnem Jadranu

Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, bo srečanje namenjeno razpravi o krepitvi tristranskega sodelovanja v severnem Jadranu. Po napovedih bodo ministri pregledali konkretne predloge za sodelovanje, ki so jih pripravile delovne skupine pod vodstvom pristojnih ministrstev na področjih povezljivosti, modrega gospodarstva, zaščite okolja in pomorske varnosti. Predvidoma ob 11.30 bodo po srečanju imeli novinarsko konferenco, kjer bodo predstavili podrobnosti sestanka.

Hrvaška je februarja razglasila svojo izključno gospodarsko cono v Jadranskem morju, v Italiji pa postopek razglasitve še poteka. Državi bosta z razglasitvijo con dobili pravico gradnje umetnih otokov v Jadranu ter izkoriščanja energije morja in vetra.

Zunanji ministri treh držav so na decembrskem srečanju v Trstu sprejeli skupno izjavo o sodelovanju pri upravljanju Jadrana, niso pa je podpisali. V izjavi so zapisali, da Slovenija, Italija in Hrvaška kot države, ki mejijo na skupno morje, delijo vizijo Jadranskega morja kot mostu, ki združuje ljudi v regiji, in kot vir blaginje za vse.

Slovenska stran je na srečanjih s Hrvaško in Italijo izpostavila, da načrtovana razglasitev izključnih gospodarskih con Hrvaške in Italije ne sme v ničemer prejudicirati pravic Slovenije, ki jih ima ta po mednarodnem in evropskem pravu.