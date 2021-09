Zunanji ministri vodijo razpravo o tem, kako sodelovati s talibani

Zunanji ministri EU začenjajo srečanje na Brdu pri Kranju, v okviru današnje razprave o Afganistanu pa govorijo o tem, kako sodelovati s talibani, zlasti na področju humanitarne pomoči in pomoči ljudem, ki so v Afganistanu in si želijo zapustiti državo. Za to je potrebno sodelovanje s talibani na usklajen način, je dejal zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell .

Namen srečanja je poskušati doseči dogovor o usklajenem sodelovanju s talibani na podlagi pogojev in o tem, kako sodelovati z regionalnimi igralci. Ministri se bodo danes osredotočili pretežno na praktičen vidik in vprašanje, kako sodelovati z novimi oblastmi v Afganistanu, je pred začetkom dvodnevnega neformalnega zasedanja zunanjih ministrov EU na Brdu pri Kranju dejal Borrell.

To še ne pomeni priznanja, je ponovno zatrdil. Vendar pa moramo razviti sodelovanje s talibani pri mnogih vprašanjih. Med temi je omenil humanitarno pomoč in pa, kako poskrbeti za ljudi, ki so še v Afganistanu in želijo zapustiti državo. Kako nadaljevati delo, da bi pomagali ljudem, najbolj ranljivim in tistim, ki so delali za EU, bo eno od vprašanj, ki ga bodo obravnavali ministri.

"Za to je potrebno sodelovanje s talibani," je dejal Borrell. Ministri bodo danes govorili o tem, kako to storiti na usklajen način in v skladu z izpolnitvijo pogojev, tudi glede na to, kakšno vlado v Kabulu bodo oblikovali.

To je poudaril tudi nemški zunanji minister Heiko Maas, ki je dejal, da se je treba pogovarjati s talibani, ker je treba pomagati ljudem v Afganistanu. Za Nemčijo je pomembno, da se v odnosih s talibani določi nekatere pogoje, kot je oblikovanje vključujoče vlade, zaščita človekovih pravic in pravic žensk in da Afganistan ne bo znova postal zatočišče za teroriste. "Če bodo ti pogoji izpolnjeni, smo pripravljeni obnoviti tudi razvojno pomoč," je dejal.

Luksemburški zunanji minister Jean Asselborn pa je poudaril, da morajo talibani vedeti, da bo država brez mednarodne pomoči propadla. Znova je bil kritičen do držav, ki ne želijo sprejeti ljudi iz Afganistana. "Evropa ne more biti dobra Evropa, če omejuje število beguncev. (...) V teh razmerah moramo biti pripravljeni pomagati ljudem, ki se borijo za svoje življenje," je dejal.

Da je treba ogroženim Afganistancem omogočiti prihod v Evropo, je poudarilo še več drugih zunanjih ministrov EU.

Nasprotovanje temu pa je izrazil madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, ki je dejal, da se Afganistancev ne sme spodbujati, da brez omejitev zapuščajo državo. "To bi lahko namreč destabiliziralo regijo," je dejal. Z njim se je strinjal poljski zunanji minister Zbigniew Rau.