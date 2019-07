Župan Gorišnice: Zadržkov do tega, da je koncert v naši občini, nimamo

Po tem, ko je upravno sodišče razsodilo, da je bila prepoved koncerta hrvaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona pred dvema letoma v Mariboru nezakonita in je organizator Milan Trol že napovedal nov koncert na športnem letališču Moškanjci, a je lastnik zemljišča - ministrstvo za obrambo - prošnjo zavrnil, je spregovoril župan občine, kjer je Trol želel organizirati koncert.

"Trol se je skupaj s še enim kolegom pri nas oglasil pred dobrim mesecem in nas obvestil o tem, da bi želel na letališču v Moškanjcih želel izvesti ta koncert," je za 24ur.com dejal župan Občine Gorišnica Jožef Kokot. "Mi nekih posebnih zadržkov nismo imeli, ker bi se to odvijalo na letališču. Tam je veliko prostora in nikogar ne moti. Vendar pa dovoljenje za to izdata upravna enota in lastnik zemljišča," pravi.

Trol mu točnega datuma, kdaj bi izvedli koncert, takrat še ni znal navesti, je pa bilo govora o juliju ali avgustu. Tudi o ceni in možnem številu obiskovalcev se niso pogovarjali.

Kokot: V glasbo se ne bomo spuščali

Na vprašanje, ali meni, da pesmi, v katerih Thompson odkrito poveličuje hrvaški nacionalizem in ustaštvo, sodijo v njihovo občino, pa Kokot odgovarja, da se tako on osebno kot lokalna samouprava "v glasbo ne bodo spuščali". "To je glasba. Glasbi svoje, politiki svoje. Kar se njegovih političnih nagnjen tiče, pa je odvisno s katerega vidika gledaš. Eni so pripadniki tega, drugi tega. Jaz kot župan ne morem nekoga opredeljevati; ljudje so različnih mnenj," izpostavlja.

Za presojanje o tem, ali je to primerno, potrebno in dovoljeno, ali pa obstajajo kakšni zadržki, so po njegovem namreč pristojne in zadolžene institucije, ki bodo to reševale v okviru dane zakonodaje. "Računamo na upravno enoto, da bodo oni presodili, ali je to pravilno ali nepravilno."