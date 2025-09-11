Svetli način
Slovenija

Županu Gornjih Petrovcev kazen ne bo odpuščena, mandat vprašljiv

Gornji Petrovci, 11. 09. 2025 14.29 | Posodobljeno pred 56 minutami

Avtor
STA , L.M.
Francu Šlihthuberju, županu Gornjih Petrovcev, sodišče ne bo dovolilo alternativnega prestajanja 14-mesečne zaporne kazni za kaznivo dejanje dajanja prednosti upnikom. Zaradi pravnomočne sodbe je njegov mandat ogrožen, a občinski svetniki glede tega ostajajo razdeljeni.

Decembra lani je soboško okrožno sodišče Franca Šlihthuberja in nekdanjega direktorja občinskega komunalnega podjetja Pindža Štefana Kuharja obsodilo za kaznivo dejanje dajanja prednosti upnikom v sostorilstvu. Šlihthuber je namreč prednostno, po svojem izboru poplačeval upnike podjetja Pindža.

Sodbo je potrdilo tudi mariborsko višje sodišče, pravnomočna je postala junija.

Za Kuharja je že okrožno sodišče ob izdani sodbi določilo, da lahko kazen odsluži z delom v splošno korist. Šlihthuber pa je po pravnomočnosti sodbe podobno tudi zase predlagal, naj mu sodišče omogoči, da kazen odsluži z delom v splošno korist ali z režimom vikend zapora. A po poročanju medijev s predlogom ni uspel. Začasni predsednik soboškega okrožnega sodišča Franc Granfol informacije sicer za STA ni mogel potrdili, saj še ni izkazana vročitev strankam, je pa povedal, da bo imel župan po tem, ko mu bodo vročili sklep z odločitvijo, 15 dni časa za morebitno pritožbo.

Sodba
Sodba FOTO: Shutterstock

Šlihthuber se je sicer zaradi obsodilne sodbe po neuspehu na višjem obrnil tudi na vrhovno sodišče.

Ostaja pa odprto vprašanje prenehanja njegovega županskega mandata. Zakon o lokalni samoupravi namreč določa, da županu preneha mandat, če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev. Vendar pa mora občinski svet o tem sprejeti ugotovitveni sklep in pozvati volilno komisijo k začetku postopka nadomestnih volitev.

Na zadnji seji občinskega sveta poskus treh svetnikov, da bi dnevni red razširili z obravnavo sklepa o prenehanju mandata, ni uspel. Za predlog so glasovali Dejan Sovjak (NSi), Boštjan Šušlec (SDS) in Bojan Potočnik (Lista za napredek Občine Gornji Petrovci), večina svetnikov pa ga je zavrnila.

Franc Šlihthuber
Franc Šlihthuber FOTO: NSi

Na pisna vprašanja STA je med svetniki odgovoril le Boštjan Šušlec, ki je zapisal, da se je njihov poskus sklica seje za prenehanje županovega mandata hitro končal, saj je na zadnji seji skupaj s kolegoma vložil zahtevo za razpravo o prenehanju mandata, a jo je deset svetnikov, županovih podpornikov, zavrnilo. "Župan se še naprej vozi z občinskim avtomobilom in troši denar občanov, obnaša se, kot da se ni nič zgodilo. Sam ne bom hodil več na seje, dokler se župan ne umakne, možen je tudi moj odstop kot svetnika, saj tega cirkusa ne mislim več spremljati," je navedel Šušlec.

Šlihthuber se na vprašanja STA v zadnjih tednih ne odziva. Občina je medtem sredi avgusta praznovala občinski praznik, kjer je v govoru župan sodbo označil za zaroto in konstrukt, je še poročalo Delo.

Šlihthuber in Kuhar bosta morala skladno z obsodilno sodbo plačati tudi odškodnino Eko skladu v višini več kot 400.000 evrov z obrestmi.

župan sodišče Franc Šlihthuber Gornji Petrovci zaporna kazen dajanje prednosti upnikom
rogla
11. 09. 2025 15.31
Če ni "čist", je za v koš za ...
joc771
11. 09. 2025 14.47
+2
tisti v ljubljani je DAVKOPLAČEVALCEM pobral več ?
