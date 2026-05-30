Slovenija

Po preiskavah v Moravčah dve osebi v sodnem pridržanju

Moravče, 30. 05. 2026 09.06 pred 1 uro 2 min branja 41

Avtor:
M.V. STA
Milan Balažic predstavlja rezultate okoljskih analiz v Moravčah

Policija je sporočila, da sta bili obe pridržani osebi v nedavni kriminalistični preiskavi privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki je proti njima odredil sodno pridržanje. Župan Moravč Milan Balažic naj bi bil osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, podžupan Marko Kladnik pa pomoči pri jemanju podkupnine, vendar slednji naj ne bi bil v pridržanju.

Iz PU Ljubljana so sporočili, da sta bili v povezavi s četrtkovo preiskavo s področja korupcijskih kaznivih dejanj obe pridržani osebi privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju odredil sodno pridržanje. Za koga gre, ni znano; eden je najverjetneje župan občine Moravče Milan Balažic, ime drugega ostaja neznanka, po informacijah STA pa naj to ne bi bil moravški podžupan Marko Kladnik, kot so te dni glede pridržanih v preiskavah ugibali nekateri mediji. Dveh korupcijskih dejanj sicer sumijo tudi predsednika lokalnega odbora Svobode Jurija Kočarja.

Obsežne hišne preiskave v zasebnih in poslovnih prostorih ter enem od organov lokalne skupnosti, skupaj jih je bilo 42, je v četrtek izvedlo več kot 100 kriminalistov, ki so iskali dokaze za sum več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj. Gre za sume jemanja in dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje ter dajanja daril za nezakonito posredovanje.

Balažic osumljen korupcije, podžupan pomoči pri jemanju podkupnine

Policisti so prostost vzeli dvema osebama, so sporočili v četrtek. Imen niso navajali, hišne preiskave pa so med drugim potekale pri županu Balažicu, podžupanu Kladniku in tudi na moravški občini. Predmet preiskav je sicer glede na odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki jo je pridobila STA, širše razmerje med županom, Občino Moravče, družbo Termit in več osebami iz lokalnega okolja.

Kot izhaja iz sodne odredbe, je Balažic osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj – dveh kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in šestih kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Podžupana Kladnika medtem sumijo pomoči pri jemanju podkupnine, dveh korupcijskih dejanj pa sumijo tudi predsednika lokalnega odbora Svobode Jurija Kočarja. Več kaznivih dejanj so sicer osumljeni številni drugi podjetniki.

STA se je za pojasnila že v petek obrnila med drugim na župana Balažica in podžupana Kladnika, a odgovore še čaka. Je pa Balažicev odvetnik za Svet24 povedal, da župan dogajanje vidi kot politično motivirano. Po njegovih besedah naj bi šlo za "režirano zadevo" oziroma politični obračun, za katerim naj bi stal nekdanji župan občine. Imena ni navedel, Balažičev neposredni predhodnik na čelu Moravč pa je bil Martin Rebolj.

KOMENTARJI41

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Dragulj
30. 05. 2026 11.25
A je kaj neskurupiranih levih v Sloveniji?
Dragulj
30. 05. 2026 11.24
Ne moreš verjeti, da je to pošteni levi
Bonaventura
30. 05. 2026 11.18
očitno je naša policija sposobna raziskati le lumparije do 30k....kdo pa bo raziskal lumparije za milijone....in miljarde....očitno bo treba spet najeti Izraelce....svoj posel obvladajo....
kala 09
30. 05. 2026 11.09
Sami barabuni,ni dovolj za sebe,potrebno še za 9 generacij.
Ljudje in zemlja
30. 05. 2026 11.09
Žalostno vse skupaj.
Bonaventura
30. 05. 2026 10.56
Koliko revolucijonarjev se je že zoperstavilo Janši...z težkimi besedami....in so odšli v zgodovino, kot bo Golob odšel, najkasneje oktobra...
SylvesterStallone
30. 05. 2026 10.53
100kriminalistov, 26 hišnih preiskav - za 26k eur? Medtem kot Jankovič še vedno paradira po Ljubljani. Je to šala?
enajstdvanajst1
30. 05. 2026 10.52
kdaj bo na vrsti jankovič in sinovje..
janez653
30. 05. 2026 10.49
Kdaj bodo zaprli Sajovica? Potrebno je preiskati njegove nepremičninske posle.
T-I-T-O
30. 05. 2026 10.45
Pridite malo na Štajersko preiskave delat med župani.Tu je še več za aretacije....
Jožajoža
30. 05. 2026 10.41
Sedaj je na oblast prišla s prevaro sekta,ki take lopove ščiti in podpira
kakorkoliže
30. 05. 2026 10.41
Ob vseh pokradenih milijardah se s tem primerom organi pregona res delajo norca iz državljanov.
kekec9999
30. 05. 2026 10.40
Še en Svobodnjak......očitno se je začelo čiščenje "korupcije" beri Golobnjaka.....V občinskem svetu sicer vodi in sodeluje v koaliciji "Partnerstvo za razvoj Občine Moravče", ki povezuje več lokalnih strank in list, vključno z Gibanjem Svoboda in drugimi neodvisnimi listami.
Jožajoža
30. 05. 2026 10.40
Janša ga bo "rešil"
Jožajoža
30. 05. 2026 10.46
Ampak,sedem mestna cifra ga bo to stala,nakazana na nOROtv
kekec9999
30. 05. 2026 10.57
Ni njegov....
natmat
30. 05. 2026 10.40
Naj sedaj ta vlada ukine 200 občin pa bodo ubili dve muhi na en mah...znebili se bodo tričetrt korupcije in lih toliko svoje volilne baze...mi bomo rešili našo malo deželico in bomo lepo v živeli!!!
apodgra
30. 05. 2026 10.25
Vsi, ne glede na strankarsko pripadnost , ni pogoj , bodo izkoristili vsako priložnost , ki se jim ponujajo. Težko je šteti drugi denar . Ne vem zakaj vedno pri vsaki aferi iščete podobnost pri dr. Golobu, kot, da je on edini med politiki ,ki je zmožen to početi Največji prevarant v zgodovini Slovenije je še vedno , kdo drug, kod Janez Janša. O leta 1990 naprej je svoje roke namočil v neodstranljivo lepilo in vse , kar se v preteklosti in danes dotakne se prilepi in gre z njim .
Pedro Lopez
30. 05. 2026 10.29
Drži. In ker vsak gleda za svojo rit, sem volil desno. Nisem nek hud pristaš Janše, ampak za moj osebni interes obstaja veliko večja možnost, da bo boljši Janša, kot pa Golob. Za vse drugo mi dol visi.
Racional-ec
30. 05. 2026 10.33
Koga boli kaj oz koga si ti volil…
Pedro Lopez
30. 05. 2026 10.38
Tebe očitno že, drugače ne bi komentiral. Vlada bo desna, sprijaznite se s tem.
Jožajoža
30. 05. 2026 10.48
Smo se že.vlada so ovce,ki jih vodi dotikov pastir iz BIH.
jurist
30. 05. 2026 10.24
Ok, itak bo rekel, da je politično motivirano. Ampak, da dajo župana v pripor bi pa rekel, da so očitno dokazi kar trdni. Ker kar tako te pa vseeno ne dajo tja…
Kritikizstajerske
30. 05. 2026 10.24
zdaj ko ga bodo vrgli bo sel jansi za ministra
kekec9999
30. 05. 2026 10.58
mal si zgrešu listo
Bonaventura
30. 05. 2026 10.23
jaz bi tudi bil župan na listi Svobode...imam hišo za porihtati, pa je vse tako drago...
john gotti
30. 05. 2026 10.23
prvo naj mu dajo pihat…dec ga žre ne pije
Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
Aspirin lahko povzroči resne zaplete, opozarjajo strokovnjaki
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Gepack
Sanjski moški
Kotlina
