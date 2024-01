Hišne preiskave pri županu Jankoviću: 'Teh ljudi ne poznam'

"Oprostite, da sem še župan." Tako je svoj odziv, dan po hišnih preiskavah, začel ljubljanski župan Zoran Janković. Ko so ga včeraj navsezgodaj zjutraj obiskali kriminalisti, je bil doma, saj je bil na bolniški. Pravi, da se je v preiskavi znašel po naključju in da kriminalisti tokrat niso prisluškovali njegovim telefonskim pogovorom. "Jaz ostalih ne bom komentiral, ker teh ljudi sploh ne poznam," je povedal in razkril, da je na svoji spletni strani celo želel objaviti celotno odredbo za preiskavo, kar mu je na koncu odsvetoval njegov odvetnik Janez Koščak.

Ljubljanski župan Zoran Janković se je ponovno znašel pod lupo kriminalistov. Včeraj so namreč kriminalisti Policijske uprave Ljubljana potrkali na vrata 21 osumljencev, med drugim so bili tudi na ljubljanski občini in na domu župana Jankovića.

Župana kriminalisti sumijo storitve dveh kaznivih dejanj - napeljevanja k zlorabi položaja in dajanja podkupnine. Napeljevanje k zlorabi položaja, je Janković storil, ko je od vodstev podjetij v lasti občine Ljubljana, gre za Energetiko Ljubljana in Voko Snago, zahteval, da sponzorirajo nogometni klub Olimpija. Sum dajanja podkupnine pa se nanaša na pomoč pri zaposlitvi hčerke načelnice ljubljanske upravne enote Andreje Erjavec, ki je sicer, kot smo razkrili sinoči, prav tako med osumljenimi. Janković pa bi lahko kaznivo dejanje storil tudi z dvema klicema na Upravno enoto Ljubljana, v katerih ga je zanimalo, kako je z izdajo gradbenega dovoljenja za kanal C0.

"Naredil bom samoovadbo" "Ponosen sem na to, da podjetja Ljubljane del denarja namenjajo tudi ljubljanskim društvom, kulturi in športu. Stojim za njimi in jim pri tem čestitam," dodaja Janković, ki je sicer provokativno naznanil samoovadbo. Pred tednom dni je bil namreč pri njemu na sestanku Ivo Boscarol, ki namerava v ljubljanskem BTC zgraditi novo stanovanjsko sosesko. Janković mu je na sestanku dejal, da si želi, da si v tej soseski tudi sam kupil stanovanje in tako postane ljubljančan, poleg tega je Bocarolu dejal tudi, da od njega pričakuje: "da bo postal donator, sponzor ljubljanske kulture, sociale in športa. Prijavite me zaradi tega, kar sem rekel Boscarolu."

Glede očitka o dajanju podkupnine pa je Janković priznal, da je poklical direktorico Živalskega vrta, naj kot študentko zaposli hči načelnice UE Ljubljana. "Delala je pri nas slaba dva meseca prek študentske napotnice. Delala je dobro, za kar obstaja tudi poročilo. Če bi direktorica Živalskega vrta želela, bi jo lahko tudi zaposlila." In, da pomaga čisto vsem, ki pridejo na občino na dan odprtih vrat, ali k njemu na sestanek v pisarno, ali mu pišejo. "Čisto vsem pomagam, nobenega ne boste našli, ki mu ne bi odgovoril. Če le lahko pomagam, javno povem, to vedno naredim." Policijska uprava Ljubljana je sicer včeraj izvajala obširne operativne aktivnosti na podlagi odredb pristojnega sodišča na širšem območju PU Ljubljana, Celja, Kranja in Nove Gorice. V kar 58 hišnih preiskavah so iskali dokaze za sume kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije. Preiskave sicer usmerja Specializirano državno tožilstvo. Hišne preiskave so potekale tako na Občini Ljubljana, kot pri županu Zoranu Jankoviću doma. Poleg tega pa še na sedežu Energetike Ljubljana, v prostorih Voka Snaga, na sedežu NK Olimpija in na ljubljanski upravni enoti, kjer naj bi pod drobnogled vzeli gradbeno dovoljenje za luksuzno stanovanjsko sosesko center Bellevue. Glavni akter, prvi med osumljenci, je sicer po naših informacijah Aleš Lotrič, vodja ljubljanske upravne enote Bežigrad. Neuradno gre za sume zlorabe položaja in podkupnin pri izdaji gradbenega dovoljenja za prestižni stanovanjski kompleks Bellevue, ki stoji nasproti Tivolija. Med osumljenimi je, prav tako po naših informacijah, tudi direktor podjetja, ki je to stolpnico gradil, Jascha Popovic.

