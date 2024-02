Župan Kanala ob Soči: Velika večina udeležencev na protestu plačana in pripeljana iz sosednjih občin

Odzval se je tudi na protest v njihovi občini proti predlogu novele in poudaril, da je bila "velika večina udeležencev na protestu plačana in pripeljana iz sosednjih občin, le manjšina je bila iz občine Kanal in le peščica iz dejanske okolice cementarne".

Predlagatelji zahtevajo tudi bolj transparentno delovanje in strožji monitoring nad škodljivimi izpusti za vse industrijske onesnaževalce ter da se kršitve in opustitve tega ravnanja, nadzora in omejitev onesnaževanja obravnavajo kot prekrški, ne kot zgolj lahki prekrški, je dodala Krajnčeva.

"S spremembami zakona o varstvu okolja zahtevamo predvsem tri stvari – da se konča stanje, kjer so prebivalci, ki živijo v okolici sosežigalnice, deležni nesprejemljivega onesnaževanja, in da so obravnavani enako ter da so te mejne vrednosti škodljivih izpustov industrijskih onesnaževalcev urejene bistveno strožje kot trenutno," je v današnji izjavi za javnost poudarila Kristina Krajnc z Inštituta 8. marec.

Kot je dejala, so bili v času postopka priprave in sprejemanja zakona v inštitutu deležni "marsikaterih udarcev pod pasem, do tretje obravnave zakona v DZ pa jih pričakujejo še veliko več".

Mojca Lukan z Inštituta 8. marec je dodala, da s sprejetjem zakona Salonitu Anhovo grozi zmanjšanje dobička. "Ne izguba, ampak zmanjšanje dobička, ki je sicer več kot 20-milijonski. In kapital žal deluje tako, da ta dobiček v celoti brani in to na račun zdravja in življenj ljudi," je bila kritična.

Kot je sklenila predsednica Inštituta 8. marec Nika Kovač, predlagatelji verjamejo, da na koncu dobro vedno zmaga. Izrazila je hvaležnost trem koalicijskim strankam, ki ta zakon neomajno podpirajo, pa tudi opozicijski NSi, ki je zakon podprla.

"Proti zakonu se je obrnila stranka SDS in pokazala hrbet ljudem, ljudem, ki so v resnici tudi njihovi volivci, in naše sporočilo je samo to: glasovanje je čez dva tedna in to ni tema ločevanja, to je tema, kjer si prebivalci in prebivalke zaslužijo, da se enkrat celoten DZ postavi za njih in da jasno sporočilo, da tuj kapital nima kaj teptati življenja ljudi," je sklenila.

Predlog novele so nevladniki vložili v okviru kampanje 'Naj Anhovo zadiha' s 5000 overjenimi podpisi volivcev.

Salonit Anhovo: Neutemeljene, neresnične in zavajajoče obtožbe

V Salonitu Anhovo so v odzivu na novinarsko konferenco nevladnih organizacij zapisali, da so obtožbe zoper njih neutemeljene, neresnične in zavajajoče. Kot so izpostavili, podjetje deluje skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem in zakonodajo ter v svojih ambicioznih razvojnih načrtih resda predvideva dosego ogljične nevtralnosti do leta 2035, a pod pogojem pridobitve vseh ustreznih dovoljenj in na podlagi obstoječe tehnologije za industrijo, v kateri deluje.

Izpostavljajo, da gre za izredno kompleksno strokovno vprašanje, ki ga ni moč razrešiti na ulici. "Zakonodajni predlog potrebuje široko strokovno razpravo o tem, kaj je mogoče tehnološko doseči na področju sežiga in kaj na področju cementne industrije oziroma pri sosežigu," so poudarili in dodali, da gre pri sežigu in sosežigu za dve popolnoma ločeni tehnologiji, ki jih ne enači nobena država na svetu.

Zavrnili so tudi navedbe o shodu delavcev, ki so izrekli nasprotovanje predlagani noveli. "Pretekli četrtek so sindikati in svet delavcev Salonita Anhovo na lastno pobudo pripravili shod pred občino, ki se ga je udeležilo več kot 450 ljudi. Delavke in delavci so na shod prišli prostovoljno, kar so tudi sami večkrat izpostavili. Ostro zavračamo navedbe, da bi vodstvo ali lastniki na delavce kakorkoli pritiskali," so sklenili.