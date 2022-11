Je v občini Sveta trojica v Slovenskih goricah ogrožena demokracija? Se nam obeta diktatura? Če vemo, da se to sprašuje naš novinar Aleksander Pozvek, veste, da ni preveč resno. Obiskal je župana Davida Klobaso, ki je dobil s svojo stranko NSi na nedeljskih lokalnih volitvah prav vse svetnike in ima 100-odstotno podporo v občinskem svetu. Trenirala sta govore in se poigrala z idejo o novi valuti.