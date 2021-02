Župan Komende bo o odstopu znova razmislil

Župan Komende, ki je prejšnji teden po pozivu svetnikov zaradi izgubljene, okoli 1,2 milijona evrov težke odškodninske tožbe zaradi odvzetega zemljišča podjetju Palmarium, napovedal odstop, je zdaj dejal, da je to storil pod velikim pritiskom, zato bo ponovno premislil in se nato dokončno odločil.

Komendski župan Stanislav Poglajen je ob tem izrazil obžalovanje, da je kljub vsem naporom za ugodnejšo rešitev prišlo do takšnega razpleta, prepričan pa je, da je ravnal odgovorno za zagotovitev čimprejšnje varne oskrbe občanov v naselju Gmajnica in nemotenega nadaljnjega izvajanja kohezijskega projekta. Pojasnil je tudi okoliščine glede odškodninske zadeve, ki je zanj in občino decembra prinesla nepričakovano višino odškodnine s strani ljubljanskega višjega sodišča. Zadeva izvira iz leta 2006 sklenjene urbanistične pogodbe med občino in celjskim podjetjem GPC Gradis, takratnim investitorjem izgradnje stanovanjskih objektov na območju Sončne aleje na Gmajnici.

Po propadu Gradisa je delno zgrajeno naselje iz stečajne mase kupila družba Palmarium, z novim lastnikom pa so leta 2010 podpisali aneks k urbanistični pogodbi, kjer je bilo dogovorjeno, da bo vse obveznosti osnovne pogodbe prevzel novi investitor, ki se je zavezal še k gradnji pločnika in asfaltiranju dela ceste na Gmajnici in to tudi uresničil. Ko je bil leta 2014 izvoljen za župana, so se na pobudo investitorja začeli pogovarjati o prenosu zemljišč in javne infrastrukture v last občine, a do dogovora o brezplačnem prenosu ni prišlo, čeprav je občina investitorju že poslala podpisano pogodbo, ki jo je pripravil investitor sam.

Ker so leta 2015 pričeli z gradnjo kanalizacijskega omrežja z evropskimi sredstvi, so se bali, da medobčinskega projekta ne bi mogli izvesti. Po posvetu z odvetniško pisarno so se odločili za razlastitev izključno za zemljišča, po katerih poteka komunalna infrastruktura in vodotok, pojasnjuje župan. Kamniška upravna enota je marca 2016 izdala odločbo o razlastitvi in obe stranki pozvala k sklenitvi sporazuma o odškodnini. Občina je družbi Palmarium posredovala ponudbo za odkup zemljišč, ki pa je nasprotna stranka ni sprejela, pač pa je na sodišče podala zahtevo za plačilo odškodnine v višini dobrega 1,5 milijona evrov.

Prvostopenjsko sodišče je določilo plačilo nekaj manj kot 165.000 evrov odškodnine, a se je podjetje na ta sklep pritožilo na Višje sodišče v Ljubljani. Ker mediacija ni uspela, je sodišče potem, ko je sodno zapriseženi izvedenec gradbene stroke premoženje ocenil na 1,7 milijona evrov, na koncu izdalo sklep o nekaj manj kot 854.000 evrov visoki odškodnini in pripadajočih obrestih. Na drugostopenjski sklep se ni bilo več mogoče pritožiti, zato bi občini preostala le izredna pravna sredstva. Sklep sodišča je bil izvršljiv v začetku leta, a so z družbo Palmarium po besedah župana še pred koncem leta uspeli skleniti dogovor o celoviti ureditvi vseh medsebojnih razmerij. Ta med drugim odškodnino za razlaščena zemljišča in vgrajeno javno infrastrukturo z vsemi obrestmi postavlja pri nekaj več kot 760.000 evri, hkrati pa naj bi družba občini zaradi celovite ureditve za dobrih 22.500 evrov prodala še 646 kvadratnih metrov zemljišč. "Tam je po lokacijskem načrtu predvidena gradnja dostopne ceste s celotno komunalno infrastrukturo za gradbena zemljišča izven območja, ki so bila pred gradnjo v lasti Gradisa in pozneje Palmariuma. Z njihovo pridobitvijo bo v prihodnje mogoče zemljišča v lasti fizičnih oseb komunalno opremiti in jih dejansko spremeniti v zazidljiva," je še pojasnil Poglajen.

Občinski svetniki so za četrtek sicer pričakovali sejo, na kateri naj bi Poglajen tudi uradno odstopil in imenoval podžupana, ki bi občino vodil do nadomestnih volitev. Medtem se je kot prvi kandidat za novega župana že najavil samostojni svetnik Roman Dobnikar, ki je v izjavi za javnost zapisal, da lahko Komendo rešita le še transparentnost in pošteno delo ter komuniciranje z vsemi deležniki v občini. Po njegovem občina namreč nima težav le z omenjeno odškodnino, pač pa so te veliko večje in globlje in pri tem omenja Suhadolsko jamo, obvoznico, center kraja, dom starejših občanov, šolo in športno dvorano, aktualnemu županu očita, da nima resne strategije turizma in podobno. "Skrbi me, da se bi se v občinskem svetu navzeli strahu, kaj vse bo padlo iz omar, ko jih bomo odprli, a vse lahko rešimo, če se pošteno lotimo dela," je še zapisal Lobnikar, ki se je odločil ponuditi svoje ime, znanje, domače in mednarodne izkušnje ter veliko število poznanstev.