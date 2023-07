Župan Leljak zaradi klica na 112 in lažnega požara ne bo odgovarjal

Takrat je poveljnik Gasilske zveze Radenci Boris Ivančič pojasnil, da zveza ni bila obveščena o nameri župana, župan pa s predstavniki zveze ni komuniciral niti po koncu takratnega dogajanja. Različni predstavniki gasilskih zvez iz Pomurja, ki so spregovorili za časnik Vestnik, ki je o tem prvi poročal, pa so dejali, da gre za "nenavaden primer" oz. za "unikum v gasilski organizaciji".

8. novembra lani je župan Občine Radenci Roman Leljak poklical na 112 in sporočil, da gori objekt v radgonskem parku. Na klic na pomoč so se odzvala vsa prostovoljna gasilska društva v občini, nekateri gasilci so zaradi požara, ki ga ni bilo, odšli celo iz služb. Požara seveda ni bilo, saj si je župan, ki kar pogost kritizira lokalne gasilce, klic zamislil kot nenapovedano gasilsko vajo, o kateri pa je obvestil zgolj komandirja Policije. S svojim dejanjem je sprožil veliko neodobravanja in jeznih odzivov, saj župan o nenapovedani vaji ni obvestil nikogar iz vrst gasilcev.

Vse skupaj je kmalu po vaji začela preiskovati Policija, in sicer v smeri, ali obstaja sum storitve kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost. 309. člen kazenskega zakonika namreč navaja, da je zloraba znamenj za pomoč ali nevarnost kazniva. Kdor neutemeljeno kliče na pomoč ali lažno sporoči, da grozi nevarnost in s tem povzroči, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepali brez potrebe, se kaznuje z zaporom do treh let.

Zadeva zaključena, kazni ne bo

Zdaj pa novinar časnika Vestnik poroča, da je zadeva na Policiji in tožilstvu zaključena in da so ugotovili, "da dejanje župana ni bilo zlonamerno in da je pred izvedbo vaje to tudi sporočil pristojnim".

Na okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti so novinarju pojasnili, da so po vseh zbranih obvestilih policisti Sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota zadevo zaključili s poročilom, saj niso ugotovili, da bi župan storil kaznivo dejanje zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost. "Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pa je po proučitvi predmetne zadeve in opravljenem izrednem inšpekcijskem nadzoru ugotovil, da ni niti podlage za uvedbo prekrška in da za tovrstno dejanje ne obstajajo kazenske določbe. Zadeva je zaključena," je novinarju odgovorila višja državna tožilka in namestnica vodje murskosoboškega tožilstva.

Vaje največkrat napovedane, s pripravljenim načrtom in ustreznim obveščanjem

Gasilske vaje se običajno opravlja oktobra, to je v mesecu požarne varnosti, vaje pa so največkrat napovedane, prav tako se za vajo izdela načrt alarmiranja in načrt oziroma elaborat vaje, v katerem se določi sleherna podrobnost vaje, še pred alarmiranjem pa se načrt vaje in operativno-taktični postopki za potrebe vaje pošljejo v vednost in hrambo regijskemu centru za obveščanje, ki med vajo skrbi za alarmiranje gasilskih društev, ki jih zahteva vodja intervencije oziroma poveljnik vaje, ter za koordinacijo, še poroča časnik.