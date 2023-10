Župan Lendave Janez Magyar bo prijavljen KPK-ju

Po informacijah preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, je bila lendavska občina vpletena v "dokaj čudne in sporne odkupe zemljišč v višini več kot 500.000 evrov". Prav tako so na občini "prenapihnili" ceno gradnje večnamenske dvorane, za katero niso imeli zagotovljenih sredstev, je v današnji izjavi za javnost poudarila predsednica preiskovalne komisije Mojca Šetinc Pašek (Gibanje Svoboda).

'Vmesno poročilo bo eden boljših političnih trilerjev'

V zaprtem delu sredine seje preiskovalne komisije so se njeni člani pogovarjali tudi o načrtu dela za naprej in sklenili, da bodo na redni novembrski seji obravnavali vmesno poročilo preiskovalne komisije.

Po zagotovilih Šetinc Paškove je vsebina vmesnega poročila bolj ali manj pripravljena in bo osvetlila dogajanje glede financiranja medijskih podjetij v lasti ene od političnih strank oziroma v lasti veljakov ene od političnih strank, "ki delujejo kot obvodni računi konkretne politične stranke".

Podpredsednik komisije Soniboj Knežak (SD) pa je izrazil upanje, da bo dokumentacija, ki so jo v dobrem letu delovanja zbrali na komisiji, zadostovala, "da bodo tudi organi pregona kakšno zadevo pripeljali do konca". Spomnil je, da so na komisiji preiskovali tako različne sume nezakonitega financiranja političnih strank, tudi večje zgodbe, ki so se nanašale na vidne člane stranke SDS, ki zasedajo nekatere funkcije direktorja v javnih podjetjih, kot tudi zgodbe, v katerih so se pretakali milijonski zneski.

"Vmesno poročilo bo eden boljših političnih trilerjev," pa je poudarila članica komisije in poslanka Levice Nataša Sukič. Po njeni oceni je preiskovalna komisija v letu dni delovanja dobila vrsto neizpodbitnih dokazov, da se javna sredstva na domiselne načine pretakajo v korist točno določene politične stranke. Na podlagi ugotovitev prejšnjih komisij pa se odpirajo tudi nova poglavja, ki bodo zelo zanimiva, je izpostavila.

Vabilo poslali tako na stalni naslov kot na delovno mesto

Šetinc Paškova se je odzvala tudi na trditev nekdanjega direktorja vladnega urada za komuniciranje Uroša Urbanije, češ da ni dobil vabila na sredino sejo preiskovalne komisije, na kateri bi moral nastopiti kot priča.