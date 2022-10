Župan Macedoni želi nadaljevati razvojno zgodbo Novega mesta

Omenjeno razvojno zgodbo zadnjih osmih let lahko občani vidijo in občutijo na vsakem koraku, je izpostavil Gregor Macedoni . Po njegovi oceni so občine z daljšo kontinuiteto vodenja tudi uspešnejše.

Njegova kandidatura temelji predvsem na dosedanjem opravljenem delu. Namreč, veliko projektov še poteka, za enega najbolj perečih problemov Novega mesta pa je označil prometno infrastrukturo. Pri tej je navedel projekt novomeške vzhodne obvoznice, ki jo bo kot prvi odsek južnega kraka ceste tretje razvojne osi gradil Dars, in zahodno mestno obvoznico z mostom v Srebrničah, ki jo bo gradila Direkcija RS za infrastrukturo.

Več vložkov v šport, kulturo in javno infrastrukturo

Med drugimi poudarki njegovega morebitnega tretjega županskega mandata bodo še projekti za dvig kakovosti bivanja na področjih športa, kulture in javne infrastrukture. Navedel je še prenovo novomeškega Narodnega doma in povečanje dvorane novomeškega Kulturnega centra Janeza Trdine.

Te dni končujejo gradnjo bazena v olimpijskem centru v Češči vasi, občina ima tudi pripravljene projekte gradnje kolesarskih povezav s sosednjimi občinami in v Novem mestu. Gre za trajnostno infrastrukturo in infrastrukturo za kakovost življenja. Hkrati se nameravajo lotiti stanovanjskega programa. Letos so namreč ustanovili občinski stanovanjski sklad, ki končuje razpis za gradnjo 80 občinskih in dodatnih 120 najemniškim neprofitnih stanovanj republiškega javnega sklada. Občina načrtuje tudi druge projekte za zagotovitev stanovanj, teh pa naj bi v prihodnjih štirih do petih letih dobili še približno 300 in nato še 300 do 400 zasebnih stanovanj.

O morebitni strankarski podpori njegovi županski kandidaturi je Macedoni pojasnil, da se o tej s strankami in listami še dogovarjajo. Sicer pa je odločitev za vnovično kandidaturo tudi posledica odzivov na njegovo delo, je še povedal.

Kandidaturo za novomeškega župana je do zdaj uradno napovedal le še novomeški občinski svetnik in kandidat SD Srečko Vovko.