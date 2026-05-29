Slovenija

Balažic osumljen korupcije, podžupan pomoči pri jemanju podkupnine

Ljubljana, 29. 05. 2026 18.16 pred 1 uro 4 min branja 18

Avtor:
STA M.V.
Milan Balažic, župan občine Moravče

Župan Moravč Milan Balažic je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, izhaja iz odredbe Okrožnega sodišča v Ljubljani za četrtkove hišne preiskave, ki jo je pridobila STA. Podžupana Marka Kladnika sumijo pomoči pri jemanju podkupnine, dveh korupcijskih dejanj pa sumijo tudi predsednika lokalnega odbora Svobode Jurija Kočarja.

Župan Moravč Milan Balažic je osumljen dveh kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in šestih kaznivih dejanj sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, izhaja iz odredbe, ki jo je Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo v ponedeljek.

Kot so v njej navedli, iz predloga Specializiranega državnega tožilstva med drugim izhajajo utemeljeni razlogi za sum, da naj bi Milan Balažic storil kaznivo dejanje sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje s tem, "da je izrabil položaj in resnični vpliv ter posredoval, da bi se opravilo uradno dejanje, ki se ne bi smelo opraviti", za to pa je sprejel nagrado.

Balažic je po navedbah iz odredbe "izrabil položaj župana in posredoval pri občinskih svetnikih občine Moravče, da bi potrdili spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Mošenik", na podlagi katerega bi podjetju za proizvajanje peska Termit iz Moravč omogočili nadaljnje delovanje peskokopa. To je sicer tudi v nasprotju z izsledki agencije za okolje o škodljivosti vplivov na okolje iz leta 2019 in občinskega dokumenta o vplivih na okolje iz leta 2020.

FOTO: Bobo

Balažic naj bi za to posredovanje od direktorja podjetja Termit Antona Serianza med drugim prejel plačilo kuhinje v hiši v vrednosti okoli 26.000 evrov, izhaja iz odredbe. Zahteval in sprejel naj bi tudi vsaj 5770 evrov, ki pa naj bi jih sprejela njegova partnerka Nina Krajnik, sicer nekdanja kandidatka za predsednico republike.

Tudi zaposlitev Krajnik v Termitu ni bila posledica dejanske kadrovske potrebe družbe, so zapisali, "temveč del širšega sistema nudenja uslug županu Balažicu". Balažic je namreč "urejal in pospeševal postopke v zvezi z družbo Termit, ki se tičejo OPPN in koncesij, Serianz pa je v zameno zagotavljal različne koristi županu Balažicu in Nini Krajnik," so navedli v odredbi.

STA je za pojasnila prosila podjetje Termit, kjer so zapisali, da bodo, če bo treba, "v celoti sodelovali s pristojnimi organi in jim posredovali vsa potrebna pojasnila oziroma dokumentacijo". Dodali so, da naj bi bili postopki še v fazi preverjanja oziroma predkazenskega postopka, zato konkretnih pojasnil ne bodo podajali.

Kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in kaznivega dejanja jemanja podkupnine je osumljen tudi predsednik lokalnega odbora iz Svobode v Moravčah in tamkajšnji občinski svetnik Jurij Kočar. Lani naj bi na pobudo župana Balažica izkoristil vpliv v Svobodi s tem, da naj bi se zavezal, da bo "z namenom vplivanja na izdajo soglasja" za dokončanje postopka spremembe OPPN omogočil sestanek z dvema državnima sekretarjema s tega področja.

Hkrati naj bi Kočar lani na pobudo Balažica posredoval sporočilo stranki v želji po potrditvi dokumentacije za izgradnjo obvoznice čez Moravče, sicer Svoboda tam "ne bo prejela politične podpore in glasov".

Župan Balažic naj bi Kočarju v zameno za omenjeno odobril sredstva za nakup mobilnega telefona, čeprav Kočar do tega denarja ni bil upravičen.

Iz stranke Svoboda so za STA zapisali, da imajo "ničelno toleranco do korupcije in kaznivih dejanj. Prav zato smo prvi predlagali in uzakonili pogoj nekaznovanosti, ki velja tudi za funkcionarje na občinski ravni. Zaupamo v pravno državo in pričakujemo, da bodo pristojne institucije sume nezakonitega ravnanja učinkovito raziskale, v Svobodi pa smo že sprožili tudi interne postopke zoper Kočarja".

Sicer pa Balažica sumijo številnih drugih korupcijskih dejanj. Med drugim naj bi od župnika v Moravčah zahteval financiranje dela stroškov izdaje knjige za partnerico Krajnik, v zameno za to, da bi občina Moravče financirala obnovo cerkvenega dvorišča. Župan je lani potrdil dokument o idejni zasnovi dvorišča.

Balažica sumijo tudi več drugih korupcijskih kaznivih dejanj. Novega poveljnika Civilne zaščite v občini naj bi imenoval, čeprav za to mesto ni izpolnjeval kriterijev, s tem pa mu je zagotovil 800 evrov nadomestila mesečno. Poveljnik, sicer tudi podjetnik, je Balažicu nato brez plačila položil tlakovce pri njegovi hiši, navaja odredba.

Podžupana Moravč Marka Kladnika pa sumijo pomoči pri jemanju podkupnine. Županu Balažicu naj bi Kladnik naklepoma pomagal pri prejemanju podkupnine od podjetnika v Moravčah.

Več kaznivih dejanj so osumljeni sicer številni drugi podjetniki, še izhaja iz odredbe.

Milan Balažic, Nina Krajnik, Marko Kladnik, župnija sv. Martina Moravče se na vprašanja STA še niso odzvali.

Odredba je sicer povezana s četrtkovimi hišnimi preiskavami. Več kot 100 kriminalistov je v 42 hišnih preiskavah v zasebnih in poslovnih prostorih ter enem od organov lokalne skupnosti iskalo dokaze za sum več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj. Prostost so odvzeli dvema osebama, ki sta še v pridržanju, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, kjer več informacij za zdaj niso podali. Portal N1 medtem poroča, da naj bi bila pridržana Balažic in Kladnik.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Andrej 007
29. 05. 2026 19.56
Svobodnjak se je prodal za mobilni telefon...Ja toliko so vredni.
Bonaventura
29. 05. 2026 19.44
na čelu mu piše Svoboda....
Colgate
29. 05. 2026 19.35
Zoki, Arsenovič...kaj pa ti pajdaši?
Bonaventura
29. 05. 2026 19.28
a 10% je legalno....kar gre čez pa že zapor ?
NeXadileC
29. 05. 2026 19.22
Odvračanje pozornosti.
Teofil
29. 05. 2026 19.22
Sedaj pa naprej,kazen denarna,kazen zaporna in zaplemba premoženja in korupcija se bo hitro zmanjšala
Petur
29. 05. 2026 19.15
povsod ,vsak politik je koruptiv en..slabo je da je to tudi sodstvo,sicer bi te ljudi ,,trebili,,,
Aijn Prenn
29. 05. 2026 18.49
Če je res bil podmazan s cca 30 jurji, pol bi ga namesto v zapor, morali postaviti za vzgled poštenosti drugim županom po SLO.
Delavec_Slo
29. 05. 2026 18.43
TO JE V VSAKI OBČINI, TAKO DA NI IZJEMA!!!
Bonaventura
29. 05. 2026 18.43
na čelu mu piše Svoboda..res upam da nekoč začnejo funkcionarji delati za volivce....in ne obratno..
Hudi časi
29. 05. 2026 18.50
Kolikor vidim, sta bila z Janšo strankarska kolega.
Jožajoža
29. 05. 2026 18.30
Sedaj je janša.vse barabe bo oprostil..in te barabe bodo avtomatsko postali članibkriminalne združbe sds
tornadotex
29. 05. 2026 18.38
Pojma nimaš...mar ne vidiš,da so vsi iz Svobode....
