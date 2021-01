Župan ne želi pravoslavne cerkve pri Planetu Koper, Robert Šuc postal svetnik

Vprašanje umestitve verskega objekta za koprsko pravoslavno skupnost se vsaj navzven že nekaj časa ni premaknilo z mrtve točke. Pravoslavna skupnost vseskozi vztraja pri zemljišču na zelenici v bližini nakupovalnega centra Planet Koper, ki ga je pred leti dobila v last in tudi že posvetila. Na koprski občini pa tej rešitvi niso naklonjeni, saj se zemljišče nahaja ob eni od glavnih prometnih vpadnic v mesto, zato so pravoslavnim vernikom že pred časom ponudili alternativne lokacije.

Na današnji seji koprskega občinskega sveta je problematiko svetnikom predstavil tudi koprski paroh Dejan Mandić, ki je med drugim podvomil v iskrenost namenov občinskega vodstva, da se gradnja sploh prične. Župan Aleš Bržanpa je obžaloval, da je bila njegova podpora gradnji napačno razlagana in po njegovem celo zlorabljena v politične namene. "Vse predloge, vključno z menjavo zemljišč, sem podal izključno z namenom, da bi gradnjo pospešili," je dodal.

"Ta odgovor me je ne samo presenetil kot paroha, ampak razžalostil tudi kot človeka. Več kot očitno drži to, kar sem upal, da ni res. In sicer, da občinska oblast in predvsem župan Bržan delajo in bodo naredili vse, da preprečijo gradnjo pravoslavnega hrama ne le na zdajšnji parceli, ampak kjerkoli v občini. O njegovem odgovoru bom obvestil vse vernike pravoslavne skupnosti v Sloveniji, najvišje predstavnike Srbske pravoslavne cerkve v Sloveniji, Srbiji, BiH in v Ruski federaciji ter varuhe človekovih pravic v Evropski uniji," je za Primorske povedal Mandić.