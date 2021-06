Župan občine Radenci vztraja pri preimenovanju Titove ceste

Županu se predlog preimenovanja zdi smiseln, saj je v Radencih veliko žrtev totalitarnega sistema Josipa Broza Tita. Njegovemu mišljenju pa nasprotuje Franc Vukajč pripadnik civilne iniciative. "V tej ulici se stanovalci počutimo dobro, to je ulica, v kateri živimo nekateri že 50 let, ulica nosi ime, ki ima zgodovinski pomen," meni Vukajč.

Župan obljublja, da bi pokril stroške, ki bi nastali pri spremembi naslova

Kako na županov predlog gledajo nekateri od stanovalcev na Titovi cesti? "On zahteva, da jaz spremenim mojo ulico in enostavno krši moje človekove in ustavne pravice." "Brezveze, da se glede tega pogajajo. Če je Titova, naj tako tudi ostane." "Titova cesta zaenkrat ostaja taka, kot je. Zakaj ni asfaltirana? To je trenutno njegova zadeva in verjetno ne bo, dokler je Titova."

Stanovalcem, katere skrbijo stroški zaradi spremembe naslova, pa župan sporoča, da bo vsakemu občanu izplačal sto evrov, čeprav so dejanski stroški okoli 36 evrov. "Župan se lahko igra z denarjem, ki ni njegov, denar je dejansko naš," obljubo komentira Vukajč. "Ne bom odnehal zaradi gospoda Alojza Gaubeta, ki je tukaj umrl od vojske, ki jo je ustanovil Josip Broz Tito," pa odgovarja župan Leljak.

Se bodo radenčani v prihodnosti sprehodili po Titovi cesti ali po Cesti osamosvojitve Slovenije? Na ta odgovor, bomo morali še malo počakati.