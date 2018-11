Župan Podvelke po tragični nesreči kritičen do države

Župan občine Podvelka Anton Kovše je že nekaj časa kritičen do države, ker ne sanira pobočij nad cesto med Dravogradom in Mariborom. Če bi cesto pred padajočim kamenjem želela zaščititi občina, bi po besedah župana potrebovali več milijonov evrov sredstev, kar pa je pri letnem občinskem proračunu njihove občine nemogoče.

Anton Kovše je pojasnil, da so na območju ceste med Mariborom in Dravogradom številni hribi, nad cesto pa tudi hude strmine in zato velika nevarnost zdrsa skal. Po njegovih besedah bi bilo prav, da bi pristojni kritična mesta pregledali in tudi kaj postorili.

"Skale so že doslej od časa do časa priletele na cestišče." FOTO: Jani Dolinšek

Skala, ki je v torek zdrsnila na vozilo, v katerem sta umrla dva človeka, je zdrsnila že pred časom in je bila do takrat ukleščena za drevesom nad cesto. To je zaradi deževja očitno popustilo in skala se je skotalila na cesto oz. na vozilo, je pojasnil župan. Skale so po njegovih besedah že doslej od časa do časa priletele na cestišče. Z izjemo dveh večjih, ki škode nista povzročili, saj takrat na cesti ni bilo vozil, so bile te doslej razmeroma majhne.

Na Direkciji RS za infrastrukturo so ocenili, da je bil padec skale najverjetneje posledica ujme oziroma obilnega deževja. FOTO: Kanal A