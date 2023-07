Župan Polzele bi pozidal zeleni pas, krajani besni: 'Ne bomo spali sredi Stožic'

A še bolj sporen je način, kako so se na občini tega lotili. "Občinski prostorski načrt so spremenili s členom, ki vsebuje vsebino za Malteške dvore, in sicer tako, da je bil odloku za potrditev v občinski svet 4. odstavek, ki bloke omenja, odvzet, v uradnih objavah pa dodan. Ugotovili smo tudi, da je na mestu, kjer se gradijo vila bloki, namenska raba še vedno kmetijsko zemljiška brez trajnostnih nasadov, dejanska raba športni centri, gradijo pa se bloki," naštevajo.

V občino se namreč ljudje intenzivno priseljujejo, vrtec in šola pa ostajata v istem obsegu in pokata po šivih. Tudi javnih športnih igrišč, ki bi jih lahko uporabljali občani, je zelo malo in že prihaja do omejevanja, kdo lahko trenira in kdo ne, pripovedujejo.

Športni center je bila sprva predviden v centru Polzele, a je občina zemljo prodala zasebnemu investitorju, ki na tem mestu zdaj gradi nova stanovanja – t. i. Malteške dvore II. V načrtih naj bi bila tudi avtopralnica, čeprav bi bil prostor precej bolj primeren in tudi nujno potreben za lokacijo novega vrtca in javnih športnih igrišč, opozarjajo prebivalci.

Posledično je občina obljubljeni športni objekt morala vriniti drugam. To je znova naredila na prikrit in nezakonit način, saj ga je umestila v mirno naselje, na zeleni pas v Bregu pri Polzeli, pravijo krajani. " Tudi tukaj OPN tega ne dopušča, poleg tega je oškodovanih ogromno ljudi, ki so kupili parcele okoli zelenega pasu ravno zaradi miru in zanje pošteno in drago plačali. Nekateri jih bodo odplačevali še nadaljnjih 30 let. Kdo bo poravnal razvrednotenje nepremičnin, ki segajo v višave v našem okraju? In kdo ima pravico uničiti kvaliteto življenja? " se sprašujejo.

Na zelenem pasu so trenutno športne in rekreacijske površine, širitvi katerih nihče ne nasprotuje, otroci že dolgo čakajo tudi na večje nogometno igrišče. A od novo nastajajočih pokritih komercialnih športnih objektov bodo imeli korist samo zasebniki, ki si te športne storitve lahko privoščijo, so prepričani krajani. Ko k temu dodamo še gostinski lokal in trgovine, ne gre več za šport. "Gradnja nima tam kaj iskati. Nismo kupili zemljišč, da bomo spali sredi Stožic," pravijo.

Ker njihove pripombe niso bile uslišane, so se krajani odločili, da vložijo predlog za referendum glede uveljavitve odloka OPPN. Vlogo s 121 podpisi so oddali 27. junija. " Ljudje so ogorčeni, oškodovani in neuslišani – kljub zastopanju odvetnika, ki jasno predlaga dokaze o kršitvah gospodarskega prava zaradi lastnih interesov kapitalistov. Najbolj zaskrbljujoče je to, da občina ne sledi zakonu, ki določa OPN, iz dokumentov pa je razvidno, da se OPN spreminja čisto po potrebah lastnih kapitalistov, " so še dodali.

"Vsakodnevni hrup ali senca in oviran razgled v primeru gradnje protihrupne ograje, močna razsvetljava, povečan promet, ki je težava že v sedanjih razmerah, upad vrednosti nepremičnin v neposredni bližini objekta in izguba še tistega malo zelenja, ki ga je ob pospešeni gradnji stanovanjskih hiš še ostalo, " naštevajo razloge proti.

Jezni so predvsem prvi lastniki parcel južno od zelenega pasu, ki niso Polzeljani in niso dobili javnega glasila, tako da o javni razgrnitvi, če niso preverjali na spletu, sploh niso bili obveščeni. Prepričani so, da je bila javnost ves čas zavajana o obširnosti samega projekta.

OPPN ni skladen z OPN

Kot je pojasnil odvetnik, ki zastopa krajane, gre po občinskem prostorskem načrtu za področje zelenega pasu, na katerem ni dopustna obsežna gradnja športnih centrov, pač pa zgolj zunanja igrišča, garderobe in travnata parkirišča. "Predlog OPPN in pripadajoči elaborati so se tako pred kot tudi po javni razgrnitvi (od 20. 01. do 20. 02. 2023) večkrat spreminjali, pri čemer glede teh sprememb ni bil izveden postopek sodelovanja javnosti oz. javna razgrnitev in javna obravnava," je navedel. V elaboratu predloga OPPN izdelovalca je jasno razvidno, da gre za drugačno postavitev ureditvene situacije in drugačno lego objektov, kot je bila predmet javne razgrnitve. Poleg tega Zakon o urejanju prostora izrecno določa načelo sodelovanja javnosti pri urejanju prostora in sprejemanju prostorskih aktov.

Iz objave javne razgrnitve je bilo tudi težko razvidno, da se OPPN nanaša na sporni zeleni pas, zato so bile številne pripombe na predlog OPPN posredovane naknadno. Vendar je bila narava pripomb takšna, da bi jih občina vendarle morala upoštevati in se do njih določno opredeliti, je prepričan. "V pripombah se namreč izrecno navaja, da predlog OPPN posega v strnjeno naselje, pri čemer bodo predvideni posegi in gradnje bistveno poslabšali bivanjske, prometne in sosedske razmere na predmetnem področju. Odlok ne upošteva, da je območje predvidenih posegov v neposredni bližini obstoječih stanovanjskih hiš, poleg tega pa tudi tik ob zemljiščih, ki so stavbna zemljišča in torej namenjena graditvi, in da bi zatorej hrup na teh območjih znatno presegal mejne vrednosti. Odlok bo vplival tudi na prometno ureditev na predmetnem območju."

Na spletni strani Občine Polzela so bila šele naknadno po pozivu odvetnika navedena tudi stališča občine do pripomb, vendar ta sploh niso vsebovala jasnega in določnega odgovora na to, ali je posamezna pripomba utemeljena ali ne.