Župan Ribnice: Kriminal želimo iztrebiti, da bodo lahko Romi integrirani

Prvič po brutalnem fizičnem obračunu dveh moških z ribniškim županom na gasilski veselici in po nemiru, ki ga je napad izzval med domačini, sta se sestala ribniški župan Samo Pogorelc in predsednik vlade Robert Golob. Med pogovorom sta se premier in župan strinjala, da se v naslednjih tednih pripravi načrt konkretnih ukrepov za borbo proti kriminalu v romskih naseljih. Bo to dovolj za zaustavitev nasilja na jugovzhodnem delu Slovenije? Kdo bo pripravil načrt in kaj vse bo obsegal?