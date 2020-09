Župan: Stolp Kristal bo letno ustvaril vsaj 300.000 evrov prihodkov

Razgledni stolp Kristal bo z višino 106 metrov najvišji stolp v državi, najvišji mestni stolp in hkrati najvišja stavba v Sloveniji. Oblikovala ga bo edinstvena podoba, ki spominja na kristal. Na vrhu bo kavarna, v najvišjem nadstropju stolpa je predvideno virtualno doživetje legende o Pegazu (ta z udarcem kopita ob tla odpre prvi zdravilni vrelec), zgodba se nadaljuje z nizanjem dejanskih zgodovinskih dogodkov in osebnosti, vse do današnjega časa, sporočajo z občine.

"S stolpom bomo omogočili razvoj še preostalega degradiranega območja nekdanjega mizarstva in ob njem zgradili 50 novih parkirnih mest in 30 priključkov za izposojo koles. Stolp pa razvijamo po konceptu urbanega razgledišča, ki omogoča obisk vse dni v letu, tudi v slabem vremenu," je dejal Kidrič.

Poudaril je tudi, da je stolp, za katerega je občina že kupila zemljišče, prioriteta tudi v občinski strategiji razvoja turizma do leta 2027, ki so jo slatinski svetniki soglasno sprejeli na lanski novembrski seji.

Ocenjena vrednost projekta postavitve razglednega stolpa na degradiranem območju nekdanjega mizarstva znaša 2,1 milijona evrov, za njegovo izvedbo pa je slatinska občina od Eko sklada pridobila 1,2 milijona evrov. Kidrič napoveduje, da bodo razliko do vrednosti projekta zagotovili iz lastnih virov in iz naslova turistične takse, sredstva naj bi prispevalo tudi več kot 50 donatorjev.

Dodal je tudi, da bodo celotno območje stolpa preko nadhoda Sonce povezali z obstoječim kolesarskim omrežjem in sprehajalnimi površinami ožjega zdraviliškega jedra. Pričakuje tudi, da bi se s stolpom odprli dve novi delovni mesti, načrtovanih je tudi 15 posrednih novih zaposlitev. Odprtje stolpa pa je predvideno oktobra leta 2022.

"Stolp bo turistična atrakcija zaradi arhitekture in vsebin, podprtih z najnovejšo tehnologijo, ki bo zagotavljala edinstveno doživetje. Obiskovalcem bo na prijeten, informativen in interaktiven način ponudil ključne razlikovalne vsebine Rogaške Slatine, kot so tradicija steklarstva in umetnosti ročne izdelave kristalnih umetnin ter uporabnega stekla, edinstvena mineralna voda Donat Mg, zgodovina in tradicija zdravilišča," pravi Kidrič.

Zbiranje podpisov za referendum: 'Postavitev stolpa ni prioriteta prebivalcev Rogaške Slatine'

Na vprašanje, kaj se bo zgodilo s projektom, če bo pobudnica referenduma o postavitvi stolpa Eva Žgajnerdo 15. oktobra uspela zbrati potrebnih okoli 500 podpisov za razpis referenduma, pa je odgovoril, da bi v tem primeru do konca tega županskega mandata projekt ustavil. Koliko podpisov pa je bilo zbranih od pričetka zbiranja podpisov 10. septembra pa do danes, še ni znano.