Župan Šentruperta preklical svoj odstop

Župan Občine ŠentrupertAndrej Martin Kostelec je o preklicu odstopne izjave v petek obvestil člane občinskega sveta in nadzornega odbora ter sodelavce na občinski upravi. "Po preučitvi vseh nadaljnjih korakov, zaradi še vedno težkih sodnih postopkov, po pogovoru s sodelavci na občinski upravi in s člani občinskega sveta sem po premisleku sklenil, da je za občino Šentrupert bolje, da skupaj v isti sestavi nadaljujemo delo do konca tega mandata. Predčasne volitve bi zagotovo vsaj malo prekinile ali upočasnile uspešno uresničevanje zastavljenih ciljev v tem mandatu, česar pa si nihče ne želi," je pojasnil ob tem.

Kostelec, ki je bil izvoljen kot kandidat SDS in občino vodi prvi mandat, je odstopno izjavo podal na seji občinskega sveta 31. marca. Po neuradnih informacijah naj bi odstop napovedal ob razpravi in nestrinjanju z nekaterimi občinskimi svetniki. Ob odstopu je navedel, da se bo Šentrupert zaradi ugodnejšega finančnega položaja kot ob začetku njegovega mandata lahko razvijal hitreje in bolje ter v korist večine občanov.