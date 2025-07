Župan Luč sprožil polemiko: usmrtitev neoznačenih mačk?

"Za vse neoznačene mačke se izvede takojšnja usmrtitev, razen če se najde posameznik ali organizacija, ki je pripravljena prevzeti mačko v oskrbo na svoje stroške." Da je bil predlog nekoliko provokativen, pravi župan Luč Klavdij Strmčnik, a za svojimi besedami še vedno stoji. "Jaz sem poslal tole dobronamerno, da se zadeve malce predebatirajo. Neko mejo je pa treba postaviti, kje pa se zadevo zaključi, ker ne moreš kar vseh stvari podaljševati pa oskrbo za mačke čedalje več plačevati."

Kot pravi župan, se ne strinja, da se podaljšuje obdobje, ko mora občina financirati oskrbo mačke v zavetišču s 30 na 60 dni, ob tem pa, da si ne predstavlja, kako se bo čipiralo mačke v naravi. "Problem bo s tistimi mačkami, ki se skotijo v naravi. Mačke imajo tudi v naravi mladiče, ne vem, kako bomo te mačke lahko čipirali, kdo jih bo lovil. Pri mačkah si pa to težko predstavljam, karikiram, mogoče bomo čez 20 let komarje čipirali, ne vem, na kakšen način, najbrž ne bo šlo."

"Čipirale naj bi se samo lastniške mačke, se pravi nekdo, ki ima domačo mačko, ki hodi tudi ven, jo bo moral čipirati. Vse ostale, ki ne bodo čipirane, bodo spadale pa med prostoživeče," pojasni Maša Kastelic iz Društva za zaščito živali. Zavetišča pa, da že zdaj izvajajo ulov prostoživečih mačk z namenom njihove sterilizacije in kastracije, nato pa jih spustijo nazaj na odlovljeno mesto.

"V istem zakonu predlagamo, naj nehamo rediti kokoši v baterijski reji, se pravi v kletkah, po drugi strani pa, da bi podaljševali, da jih imamo čim dlje v zavetišču," dodaja župan. "Jaz, odkar sem tukaj v zavetišču, pa je kar nekaj let, smo imeli najdlje leto in pol mačko, pa še ta je bila bolj plašna" odgovarja Olja Ivanović vodja oskrbnikov v zavetišču Ljubljana.

V Društvu za zaščito živali še poudarjajo, da je čipiranje naložba na dolgi rok. "To je zadeva, ki ne bo rešila situacije zdajle v enem mesecu, enem letu, ampak v 10, 20 letih se mora pa to močno poznati, da živali ne bo preveč. Vsekakor ni rešitev, da če nas nekaj moti, da vse pobijemo in odstranimo. Treba je poiskati drugačne, bolj primerne načine." Saj so živali, pravi, prav tako kot mi čuteča bitja.