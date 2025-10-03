Župan Verlič se distancira od kaznivih dejanj, ki jih očitajo Kraljeviću

Grosupeljski župan Peter Verlič se je odločno distanciral od vseh kaznivih dejanj, ki jih očitajo Miroslavu Kraljeviću, so sporočili iz Občine. Verlič je pojasnil, da je bil obisk del uradnih občinskih stikov in nikakor ne pomeni opravičevanja dejanj iz obtožnice. "Verjame, da mora vsak posameznik za svoja dejanja odgovarjati pred pravosodnimi organi," so zapisali na Občini.

Kot so že pojasnili, je Kraljević v torek vodil obisk delegacije manjše Občine Vlasenica iz Republike Srbske v Občini Grosuplje. Pri tem je Verlič delegaciji razkazal občinske objekte, med drugim tudi novozgrajeni prizidek k osnovni šoli. S Kraljevićem sta govorila o krepitvi sodelovanja, Verlič pa mu je podaril spominski kovanec ob 30-letnici Občine Grosuplje.

Tožilstvo Kraljeviću očita, da je pred 33 leti kot poveljnik interventnega voda Vojske Republike Srbske sodeloval pri sistematičnem pregonu bošnjaških civilistov v Vlasenici - od ubojev, posilstev, pregona itd.