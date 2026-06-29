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Župan Vrhnike: Če ne bo razlastitev zemljišč, tudi pločnika ne bo

Vrhnika, 29. 06. 2026 19.58 pred 9 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Danica Jovanović
Župan Vrhnike

Na Vrhniki so veliko razburjenja povzročila obvestila o delnih razlastitvah, ki so jih v nabiralnike povsem nepričakovano dobili nekateri prebivalci. Vrhniški župan Danijel Cukjati zdaj pravi, da delnih razlastitev oziroma odkupa zemljišč ne bo, če se prebivalci s tem ne bodo strinjali. V tem primeru pa se bodo morali odreči gradnji pločnika in prehoda za pešce, ki so ga predlagali prav domačini.

Prebivalci naselja ob Cesti pod Hruševco so na nogah, odkar so predprejšnji četrtek v nabiralnike prejeli obvestila, "da se bo tukaj na naši zemlji pojavila cenilka, ki bo ocenila zemljišče glede razlastitve dela naših parcel, da se bo tukaj zgradila obvozna cesta," pojasnjuje Diana Dević, lastnica novogradnje.

Čeprav bo del severne obvoznice res potekal mimo njihovih hiš, zaradi česar se bo obstoječo cesto moralo razširiti, danes pojasnjuje vrhniški župan Danijel Cukjati: "Vendar se to širi izključno na občinskem zemljišču."

Posegi na zasebna zemljišča so sicer predvideni zaradi gradnje pločnika, ki je nastal na pobudo stanovalcev. Ureditev površin za pešce in kolesarje naj bi izvedli prav v okviru projekta prve faze severne obvoznice.

"Stanovalci so izrazili željo, da bi imeli tudi na njihovi strani pločnik, vendar drugače ne gre, kot da se posega v njihovo zemljišče," pravi župan.

"Če so dovolili, da se tukaj gradi naselje, bi morali upoštevati tudi, da bomo morali čez cesto," razlaga Devićeva in dodaja, da bi morala občina ta prehod za pešce predvideti že prej.

Projekt je pripravljen že več let. Prebivalci, ki pri občini pogrešajo predvsem transparentnost in jasne odgovore, se sprašujejo, zakaj občina do danes še ni izvedla nobene javne predstavitve projekta.

"V tem delu pa mislim, da res ni bilo nikakršnih pogovorov z lastniki, ampak se je pločnik uvrstil na njihovo željo," priznava Cukjati.

Projekt, ki ga je pripravila občina, zdaj vodi Direkcija za infrastrukturo. Tam poudarjajo, da domačini niso dobili obvestil o razlastitvah, temveč o napovedi cenitev. Ob tem dodajajo, da bi občina o predvidenem projektu občane lahko obvestila že pred cenitvami. Cenitve in odkupi zemljišč pa ne bodo več potrebni, pravi župan, če lastniki novogradenj tega ne bodo želeli.

"Če pa pride do tega, da pločnika ne želijo več, se bomo pogovorili z direkcijo in v tem delu projekt spremenili," dodaja.

Se bodo prebivalci torej morali odločati, ali bodo imeli svoj atrij ali pločnik? Bodo lahko imeli oboje?

"Jasno je, da se nekje mora narediti del pločnika, ki bo povezan s pločnikom na tej strani. Ampak dajmo se usesti in se skupaj dogovoriti o opcijah," sklene Devićeva.

Prebivalce naselja ob Cesti pod Hruševco sestanek z županom čaka sredi julija.

Vrhnika severna obvoznica razlastitev Danijel Cukjati Cesta pod Hruševco

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KOMENTARJI1

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Emil23
29. 06. 2026 20.07
Mater kakšne obvoznice gradimo mi. V Avstriji je obvoznica mimo manjših naseljih pogosto vkopana in speljana mimo naselja. Na njo sta dva priključka na začetku in koncu naselja omejitev pa je vsaj 70. To je obvoznica. Pri nas pa naredimo obvoznico mimo hiš, zraven je kolesarska in pločnik, ki sta pogosto širša kot sama cesta, naredimo 17 križišč in 8 prehodov čez obvoznico ter seveda še kakšen ležeči policaj mora biti in omejitev 30...
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