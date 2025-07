Župan vztraja, da je nedolžen, v NSi pričakujejo pojasnila

Na Višjem sodišču v Mariboru so sicer v sredo potrdili, da je sodna odločba spisana, informacij Vestnika pa do sedaj niso potrdili niti na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, saj morajo z obveščanjem javnosti počakati do vročitve odločbe strankam postopka.

Tudi zato za zdaj ostajajo s komentarji zadržani v NSi, katere član je Šlihthuber. Tudi v občinskem svetu je NSi s sedmimi svetniki daleč največja svetniška skupina (štiri svetnike ima Svoboda, po enega pa SDS in Lista za napredek občine). V stranki so za STA danes povedali, da podrobnosti ne poznajo, pričakujejo pa pogovor s Šlihthuberjem, v katerem bi jim lahko podal nekatera pojasnila.

Iz zakona o lokalni samoupravi izhaja, da županu preneha mandat, če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev. Na ministrstvu za javno upravo so danes za STA pojasnili, da mora občinski svet sprejeti ugotovitveni sklep o prenehanju mandata župana in pozvati občinsko volilno komisijo, da začne postopek nadomestnih volitev. Dodali so še, da "se mora občinski svet sestati čim prej in brez odlašanja, ko je sodba pravnomočna".

Na vprašanje, ali bi župan lahko kakorkoli to preprečil, če denimo ne bi želel sklicati seje občinskega sveta, na kateri bi svetniki to storili, so na ministrstvu navedli, da je župan "prvi varuh zakonitosti, zato mora sejo sklicati". Če je ne skliče, jo lahko skliče najmanj četrtina članov občinskega sveta.

Zoper ugotovitveni sklep občinskega sveta lahko sicer po zakonu župan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh, o morebitni pritožbi pa v 30 dneh odloči vrhovno sodišče.

Z dnem sprejema ugotovitvenega sklepa funkcijo župana prevzame podžupan. Ta funkcijo opravlja do izvolitve novega župana. Nadomestne volitve razpiše občinska volilna komisija najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi občinskega sveta o prenehanju mandata, še pojasnjujejo na ministrstvu.