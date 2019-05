Župani in občani za zmanjšanje hrupa v okolici brniškega letališča

Župani občin Kranj, Šenčur, Škofja Loka, Vodice, Cerklje in Mengeš so na Javno agencijo RS za civilno letalstvo naslovili poziv za zmanjšanje hrupa zaradi preleta letal, ki vzletajo oziroma pristajajo na letališču na Brniku. Zahtevajo uporabo koridorjev, s katerimi bi se letala izognila nizkim preletom nad naselji.

Kot opozarjajo, hrup moti sposobnost koncentracije, povzroča nemir in nerazpoloženje ter ogroža zdravje. Občani občin v bližini brniškega letališča se v vse večjem obsegu srečujejo z motečim hrupom ob preletu letal, ki vzletajo in pristajajo na brniškem letališču. Župani pa od občanov prejemajo številne pritožbe glede omenjenega hrupa, ki se povečuje zaradi uvedene nove odletne procedure v letu 2013, v določanje katere občine niso bile vključene. "Pri upoštevanju relativno zanemarljivih zasebnih finančnih prihrankov letalskih prevoznikov so državne inštitucije pred šestimi leti popolnoma ignorirale vpliv hrupa in posledično javni interes," so v pismu zapisali župani, ki so jih strokovnjaki opozorili tudi, da letala ne letajo na ustrezni višini in zaradi varčevanja z gorivom za vzlet ne uporabijo zadostne dolžine vzletne steze. Velik problem predstavlja tudi šolanje pilotov, ki preizkušajo letala in večkrat spreminjajo smer letenja.

Župani okoliških občin zahtevajo zmanjšanje hrupa, ki nastaja zaradi preletov letal z brniškega letališča. FOTO: Miro Majcen

Poleg izvajanja stalnega monitoringa hrupa na najbolj izpostavljenih območjih, ki ga zagotavlja Fraport Slovenija, so v nekaterih občinah naročili meritve, ki so pokazale, da je dopustna raven hrupa presežena. Ugotavljajo tudi, da ni predpisanih kazni in odškodnin za presežen hrup in nepravilno letenje na nizki višini. Župani za spremembo zakonodaje Župani zahtevajo ukinitev zračnih poti, vzpostavljenih leta 2013, in uporabo smeri vzletanja in pristajanja, ki se izogne gosto naseljenim območjem. Zahtevajo razbremenitev okolja s hrupom s striktno uporabo procedur pristajanja in vzletanja letal za vse letalske prevoznike ter letenje na ustrezni višini. Poleg tega zahtevajo spremembo zakonodaje, da bo omogočala izplačilo odškodnine za občine, ki so najbolj obremenjene s hrupom, in izvajanje stalnega nadzora pravilnega letenja.

Šenčurski župan Ciril Kozjek podpira razvoj letališča, a kot pravi, ne na škodo občanov. FOTO: Bobo

"Skupni poziv županov je prvi korak za izboljšanje razmer na tem področju,"je prepričan šenčurski župan Ciril Kozjek, ki podpira razvoj letališča, vendar ne na škodo občanov. Župan Občine Vodice Aco Franc Šuštar od vseh pristojnih v letalski panogi pričakuje, da se še v tem mesecu pričnejo izvajati aktivnosti, ki bodo pripomogle k zmanjšanju hrupa letal. Fraport Slovenija: obremenitev prebivalstva s hrupom je zmerna Na Fraportu Slovenija so pojasnili, da so postopki sprememb in potrditev priletno-odletnih procedur izključno v domeni letalskih prevoznikov, Kontrole zračnega prometa Slovenije, Javne agencije RS za civilno letalstvo in pristojnega ministrstva, upravljavec letališča pa nanje nima vpliva. Priletne in odletne procedure so potrjene s strani pristojnega ministrstva oziroma agencije za civilno letalstvo, ki pred vsako izdajo soglasja k predlogu procedure preveri vse dejavnike, tudi dejavnike hrupa oziroma vplive letal na okolje.

Upravljalec letališča zagotavlja, da bodo v prihodnosti poiskali rešitve za ublažitev hrupa. FOTO: Miro Majcen