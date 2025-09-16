Svetli način
Slovenija

Župani opozorili na slab varnostni položaj na jugovzhodu, Mesec izpostavil napredek

Novo mesto, 16. 09. 2025 15.01 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
6

Župani Jugovzhodne Slovenije so na srečanju o romskih vprašanjih opozorili predstavnike vlade, da je varnostni položaj v regiji slab in ga je treba reševati tako s spremembami zakonov kot delovanjem organov. Predstavniki ministrstev so po pogovoru izrazili upanje, da bodo težave rešile spremembe zakonov, ki so jih že ali jih še bodo sprejeli.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je po sestanku v Novem mestu spomnil, da sta bila pred časom spremenjena zakona o vrtcih in o osnovni šoli. Prvi predpisuje "praktično obvezen vrtec za otroka, ki živi v zanj neprimernih okoliščinah", drugi pa, da se v prvem triletju v osnovni šoli učence, ki jim slovenščina ni materni jezik, uči slovenske kulture in jezika, js spomnil.

Novomeški župan Gregor Macedoni
Novomeški župan Gregor Macedoni FOTO: Bobo

Prav tako ima center za socialno delo po zakonskem avtomatizmu možnost, da staršem, ki otrok ne pošiljajo v šolo, začne izplačevati del otroškega dodatka in socialne pomoči v naravi, je še dodal.

"Na sestanku me je predvsem zanimalo, ali se ti ukrepi obnesejo in za zdaj je signal s terena pozitiven. Slišali smo, da je v šoli več otrok, kot jih je bilo lani. Smo pa vsi skupaj ugotovili, da noben zakon ne deluje avtomatično, zato bo treba še veliko dela z vsemi vpletenimi, predvsem z inštitucijami," je dejal Mesec.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je prepričana, da bodo nekatere spremembe, ki so jih že sprejeli ali jih še načrtujejo, dale rezultate. V začetku leta 2023 je začel veljati spremenjen zakon o varstvu osebnih podatkov, ki daje pravno podlago za to, da se lahko v področnih zakonih uvede tudi zbiranje podatkov po etnični pripadnosti, je navedla.

Po besedah ministrice je bil spremenjen tudi zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ki daje pravno podlago, da se tistim, ki se denimo vozijo z dragimi avtomobili, hkrati pa prejemajo socialno pomoč, "avto odvzame, potem pa mora lastnik dokazovati, na kakšen način ga je kupil". Obe spremembi se ji zdita dobri.

Med ukrepi, ki jih še načrtujejo, pa je navedla spremembe zakona o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj, ki je v zaključni fazi priprave in ga bo ministrstvo po njenih besedah na vlado predvidoma poslalo jeseni.

"Zakon bo predvsem pospešil postopke obravnave mladoletnih storilcev, saj so lahko sankcije zoper mladoletnika učinkovite samo, če so hitre," je povedala. Starostne meje 14 let, od katere je mladoletnik kazensko odgovoren za svoja dejanja, pa ne bodo spreminjali, je dejala. Zavzela se je tudi za enotno politiko pregona, o čemer se je že pogovarjala z generalnim državnim tožilstvom.

Romsko naselje
Romsko naselje FOTO: POP TV

Svoje bo, kot je zagotovila državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin, naredila tudi policija. Ta je povečala navzočnost na območjih, kjer živijo Romi, "določeni rezultati pa se že kažejo, saj policija statistično zaznava manj kaznivih dejanj in manj prekrškov ". "Je pa res, da si nihče ne želi policijske države, zato je za stabilno varnost potrebna tudi učinkovita integracija," je izpostavila Katič.

Novomeški župan Gregor Macedoni je kot pozitivno označil dejstvo, da so bili na sestanku predstavniki vseh treh najpomembnejših ministrstev, zadolženih za romska vprašanja, ki so lahko tudi poslušali drug drugega. "In verjamem, da lahko to sodelovanje med ministrstvi pripelje do pravih rešitev," je dejal. Podobno upa tudi župan Ribnice Samo Pogorelc.

Župan Šentjerneja Jože Simončič je na sestanku predlagal razmislek o možnosti, da bi se lahko globe za prekrške izterjalo tudi iz socialnih transferjev. Minister Mesec mu je odgovoril, da bi bilo to neustavno, je povedal Simončič, ki se sicer s tem ne strinja.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ArkaMast
16. 09. 2025 15.53
Upam da rešijo to problematiko. Do sedaj je še ni nihče.
ODGOVORI
0 0
2mt8
16. 09. 2025 15.49
+2
Tudi marsovce bi pripeljali in jih nastanili, samo da je leva volilna baza.
ODGOVORI
3 1
galeon
16. 09. 2025 15.41
+4
prav vam je. krivi ste sami. Slinli ste se jim in se jim še na vse načine, zdaj pa so dobil perutke in vas podredil. In ni vam pomoči, dokler jih ne postavite pred izvršeno dejstvo.
ODGOVORI
6 2
prsh
16. 09. 2025 15.38
+5
Problematika Dolenjcev. Socialne podpore so jim povišali. Ne delajo nič. Policisti jim plačilnih ne pišejo. Groza !!! Sramota !!! Komentiram kot državljan 🇸🇮. Začelo se je v vrtcu, nato s šolo, kjer so nas učili vsega po malem, od matematike do likovne vzgoje, naučili so nas strpnosti, spoštovanja, tole so včasih pomagali tudi starši, če ti glih ni šlo v uho. Potem odrasteš, si poiščeš službo, ustvariš družino, vzameš kredit za hišo, avto, šolanje otrok. V vsem tem času spoštuješ zakone, plačuješ davke na m2, ker imaš službo nimaš nobene pomoči, nobenega otroškega dodatka, subvencionirane hrane za otroke, nič.. Zakaj; zato ker smo se takšni naučili biti SLOVENCI, ker nas je družba tako vzgojila, včasih nas tole malo tepe, ampak tako pač je v naši državi !!! Na drugi strani imamo pa manjšine, ki s pridom izkoriščajo sistem, oziroma jim je to kar ponujeno, od otroških dodatkov, do pomoči, legalizacije "šotorov", zgradijo jim vrtce, napeljejo elektriko, vodo, asfalt, celo ponudijo jim delo, pa ga NE sprejmejo na Zavodu za zaposlovanje RS. In kaj dajejo v zahvalo našemu zgrešenemu sistemu? Kradejo, ustrahujejo, ne plačujejo kazni, položnic, v nevarnost spravljajo vse po vrsti. Narod tega ne bo razumel nikoli, imajo pa zagotovo nekateri nekaj od tega. Da vse to dopuščajo, mirno gledajo, ter NE UKREPAJO. Dno dna.
ODGOVORI
6 1
jedupančpil
16. 09. 2025 15.29
-1
zdej ste pametni ... kje ste pa prej hodili? riti prodane
ODGOVORI
1 2
Smuuki
16. 09. 2025 15.26
+5
Od kar je minister ves čas posluša eno in isto. Naredil ni nič. Tri leta in pol je zanj premalo za en sam učinkovit ukrep. Lahko bi bil še 10 let minister bi bilo isto. Ta funkcija ni zanj in moral bo dati priložnost drugemu ki zna in hoče. On ne zna , noče, ne zmore. Mrtvoud ki je zgolj zasedel ministrski položaj z namenom da ostane tako kot je. S tem ko je zasedel ta položaj je drugim preprečil ukrepanje. To je ves njegov domet
ODGOVORI
6 1
