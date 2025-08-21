Župani jugovzhodne Slovenije znova poudarili nujnost večjega zaposlovanja Romov

Župani Novega mesta Gregor Macedoni, Črnomlja Andrej Kavšek, Kočevja Gregor Košir in Ribnice Samo Pogorelc so danes znova opozorili na nujno potrebno zvišanje zaposlenosti med romsko populacijo. "Če je Pušča tista, po kateri bi se morali zgledovati, pa pozabljamo, da so tamkajšnji Romi skoraj vsi zaposleni, medtem ko za ostale kraje z romsko populacijo tega niti približno ne moremo trditi," je v izjavi za medije poudaril kočevski župan Košir.
Tudi črnomaljski župan Kavšek je prepričan, da zakonodaja na področju socialne politike destimulira zaposlovanje, s tem pa tudi vzgojo in izobraževanje romskih otrok. "Pri nas je kar nekaj lepo urejenih naselij, kjer živijo Romi in so skoraj vsi zaposleni, imamo tudi nekaj slabše urejenih, tam pa je že malo več problematike," je dejal in dodal, da to rešujejo z dialogom.
Župani so znova bili kritični do ministra za delo Luke Mesca, ki je tudi glavni vladni koordinator ukrepov za reševanje romskih vprašanj. Ta je po obisku romskega naselja Pušča v Murski Soboti sredi avgusta o tem objavil videoposnetek in Puščo predstavil kot primer dobre prakse integracije romske skupnosti, kjer otroci obiskujejo vrtec.
Novomeški župan Macedoni je znova izpostavil, da so razmere na Dolenjskem drugačne zlasti zaradi zakonodaje, ki "več kot tri leta ohranja zakonsko določilo, da so starši, ki ne pošiljajo otrok v vrtec, dodatno nagrajeni z dodatkom pri otroškem dodatku". Od Mesca pričakuje, da pojasni, kaj je doslej naredil, da bi bil kakšen romski otrok več vključen v vrtec. Želi tudi pojasnilo, o katerem županu je govoril minister, ko je dejal, da 20 let ni stopil v romsko naselje.
Župani omenjenih občin so še enkrat pozvali Mesca, naj obišče romska naselja, prisluhne ljudem na jugovzhodnem delu Slovenije in se loti reševanja problemov tam, kjer dejansko so.
Mesec: Želim si, da se z župani ne bi obkladali preko kamer
Mesec je danes v izjavi po seji vlade očitke znova zanikal in ponovil, da so sprejeli vrsto ukrepov. "Puščo pa postavljam kot zgled, ker so hiše legalizirane, otroci hodijo v vrtce in v šolo, velika večina jih šolo dokonča, odrasli so zaposleni, konfliktov med večinsko populacijo in romsko populacijo ni in po tem se je treba zgledovati. Pušča nam kaže, da je to možno," je v odzivu na kritike županov povedal Mesec.
Želi si, da se "z župani ne bi obkladali preko kamer", ampak, naj ti poskrbijo za dobro delovanje lokalnih skupnosti, država pa bo opravila svoj del. "Samo s skupnimi napori nam lahko uspe, zato se zdaj tudi odpravljam čez cesto na sestanek, da se na štiri oči pogovorimo o stvareh, ki so jih zmotile," je zaključil Mesec in se odpravil na sestanek delovne skupine.
Omenjeni župani so danes znova opozorili na varnostno problematiko, tudi na najaktualnejša napada na dva mladoletnika v Novem mestu, o katerih so poročali mediji v zadnjih dneh. V enem naj bi 17-letnik zaradi potrebne operacije zlomljenega nosi pristal v bolnišnici, po poročanju medijev pa naj bi bil osumljeni za napad, sicer pripadnik romske skupnosti, stari znanec policije s kar 65 ovadbami.
Macedoni je ob teh informacijah dejal, da bi "moralo priti do individualne tožbe proti državi, ki ni več sposobna zagotavljati varnosti". Primer pa po njegovem kaže, da "v tej državi nekaj v pregonu kriminala in sodni veji oblasti ne deluje".
Temu je pritrdil tudi ribniški župan Pogorelc. Kot je povedal, se tudi njegova zadeva, ko so ga pripadniki Romov pretepli v začetku junija, nikamor ne premakne, saj še ni bilo nobene obravnave.
Na Okrajnem sodišču v Kočevju se je sicer sojenje trojici osumljenih začelo že v začetku julija, pri čemer postopek za mladoletnega teče za zaprtimi vrati.