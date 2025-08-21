Župani jugovzhodne Slovenije znova poudarili nujnost večjega zaposlovanja Romov

Župani Novega mesta, Črnomlja, Kočevja in Ribnice so pred sejo vladne delovne skupine za obravnavo romske problematike znova poudarili nujnost večjega zaposlovanja Romov. Po njihovi oceni se delo večini romske populacije ne izplača zaradi "destimulativne socialne zakonodaje".

Župani Novega mesta Gregor Macedoni, Črnomlja Andrej Kavšek, Kočevja Gregor Košir in Ribnice Samo Pogorelc so danes znova opozorili na nujno potrebno zvišanje zaposlenosti med romsko populacijo. "Če je Pušča tista, po kateri bi se morali zgledovati, pa pozabljamo, da so tamkajšnji Romi skoraj vsi zaposleni, medtem ko za ostale kraje z romsko populacijo tega niti približno ne moremo trditi," je v izjavi za medije poudaril kočevski župan Košir.

Tudi črnomaljski župan Kavšek je prepričan, da zakonodaja na področju socialne politike destimulira zaposlovanje, s tem pa tudi vzgojo in izobraževanje romskih otrok. "Pri nas je kar nekaj lepo urejenih naselij, kjer živijo Romi in so skoraj vsi zaposleni, imamo tudi nekaj slabše urejenih, tam pa je že malo več problematike," je dejal in dodal, da to rešujejo z dialogom. Župani so znova bili kritični do ministra za delo Luke Mesca, ki je tudi glavni vladni koordinator ukrepov za reševanje romskih vprašanj. Ta je po obisku romskega naselja Pušča v Murski Soboti sredi avgusta o tem objavil videoposnetek in Puščo predstavil kot primer dobre prakse integracije romske skupnosti, kjer otroci obiskujejo vrtec.

Novomeški župan Macedoni je znova izpostavil, da so razmere na Dolenjskem drugačne zlasti zaradi zakonodaje, ki "več kot tri leta ohranja zakonsko določilo, da so starši, ki ne pošiljajo otrok v vrtec, dodatno nagrajeni z dodatkom pri otroškem dodatku". Od Mesca pričakuje, da pojasni, kaj je doslej naredil, da bi bil kakšen romski otrok več vključen v vrtec. Želi tudi pojasnilo, o katerem županu je govoril minister, ko je dejal, da 20 let ni stopil v romsko naselje. Župani omenjenih občin so še enkrat pozvali Mesca, naj obišče romska naselja, prisluhne ljudem na jugovzhodnem delu Slovenije in se loti reševanja problemov tam, kjer dejansko so.

Mesec: Želim si, da se z župani ne bi obkladali preko kamer

Mesec je danes v izjavi po seji vlade očitke znova zanikal in ponovil, da so sprejeli vrsto ukrepov. "Puščo pa postavljam kot zgled, ker so hiše legalizirane, otroci hodijo v vrtce in v šolo, velika večina jih šolo dokonča, odrasli so zaposleni, konfliktov med večinsko populacijo in romsko populacijo ni in po tem se je treba zgledovati. Pušča nam kaže, da je to možno," je v odzivu na kritike županov povedal Mesec. Želi si, da se "z župani ne bi obkladali preko kamer", ampak, naj ti poskrbijo za dobro delovanje lokalnih skupnosti, država pa bo opravila svoj del. "Samo s skupnimi napori nam lahko uspe, zato se zdaj tudi odpravljam čez cesto na sestanek, da se na štiri oči pogovorimo o stvareh, ki so jih zmotile," je zaključil Mesec in se odpravil na sestanek delovne skupine.